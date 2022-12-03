دوري "أن بي ايه": جيمس يتخطى ماجيك جونسون في فوز ليكرز على باكس

© Patrick McDermott / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

نجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس يحاول تخطي لاعب ميلووكي باكس كريس ميدلتون خلال مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ليبرون جيمس إنجازاً جديداً في مسيرته ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة الجمعة وقاد وزميله أنتوني ديفيس لوس أنجليس ليكرز للفوز بصعوبة على ميلووكي باكس 133-129.

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وسجّل جيمس 28 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، ليتخطى أسطورة ليكرز السابق ماجيك جونسون في المركز السادس ضمن قائمة أفضل الممررين عبر التاريخ في الدوري، حيث تمكن ليكرز من الصمود في وجه الانتفاضة المتأخرى لباكس من اجل قلب النتيجة.

ورفع جيمس حصيلته في التمريرات الحاسمة "أسيست" الى 10144 متخطياً جونسون (10141)، علما انّ جون ستوكتون لا يزال في الصدارة بـ 15806.

وفي عقر دار ميلووكي، تمكن ليكرز من تحقيق اكبر انتصاراته هذا الموسم الذي استهله بشكل ضعيف.

وسجل ديفيس 44 نقطة مع 10 متابعات واضاف راسل وستبروك 15 نقطة وسبع متابعات و11 تمريرة حاسمة.

بدوره، أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 40 نقطة لباكس واضاف جرو هوليداي 28 نقطة، واستعاد باكس لاعبه كريس ميدلتون للمرة الاولى هذا الموسم بعد تعافيه من جراحة في المعصم اجراها خلال الصيف.

وفي بوسطن، لم تنفع نقاط جالن براون الـ 37 سلتيكس لتفادي الخسارة امام ميامي هيت بعد التمديد 116-120.

وكان براون نفسه فرض وقتا اضافيا بعدما سجّل ثلاثية في الثانية الاخيرة من المباراة ليعادل النتيجة بعدما كان هيت مقتدما 108-105.

وتمكن هيوستن روكتس من تحقيق فوز لافت ودراماتيكي على فينيكس صنز المحلّق بنتيجة 122-121.

وفي اتلانتا، سجل ديجونتي موراي 34 نقطة ليتغلب هوكس المنقوص على دنفر ناغتس 117-109.

وحقّق بروكلين نتس فوزه الرابع تواليا على حساب تورونتو رابتورز 114-105.

وبرز كايري إرفينغ بـ 27 نقطة وأضاف كل من كيفن دورانت وجو هاريس 17 لكل منهما.

وفي سان فرانسيسكو، فاز غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب على شيكاغو بولز 119-111، وكان جوردان بول افضل مسجل للفريق الفائز بعد دخوله كبديل.

© 2022 AFP