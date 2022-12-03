مونديال 2022: في مباراته الـ1000، ميسي يسجل أخيرا هدفا في الأدوار الإقصائية

© غلين كيرك / ا ف ب

سجل ميسي هدفه الاول في الادوار الاقصائية من كأس العالم

الدوحة (أ ف ب) – في المباراة الألف في مسيرته الاحترافية، سجل قائد الأرجنتين ليونيل ميسي هدفه الأول في مباراة إقصائية في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، عندما افتتح التسجيل السبت في مرمى أستراليا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

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واستغل ميسي كرة هيأها له المدافع نيكولاس أوتامندي داخل المنطقة فسددها زاحفة بيسراه إلى يمين الحارس الأسترالي ماثيو راين في الدقيقة 35.

ولم ينجح ميسي في مشاركاته الأربع السابقة في المونديال في ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 في تسجيل أي هدف في الأدوار الإقصائية اعتبارا من ثمن النهائي.

وسجل ميسي هدفه الثالث في المونديال القطري فلحق بالخماسي إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنكلترا) وألفارو موراتا (إسبانيا) إلى صدارة لائحة الهدافين.

افتتح التسجيل في الجولة الأولى في مرمى السعودية من ركلة جزاء (1-2)، ثم في مرمى المكسيك (2-صفر) في الجولة الثانية من تسديدة من خارج المنطقة، وصام عن التهديف في الجولة الثالثة أمام بولندا (2-صفر).

ورفع ميسي غلته من الأهداف في 1000 مباراة (778 مع برشلونة، 53 مع باريس سان جرمان و169 مع الأرجنتين) في مسيرته الاحترافية حتى الآن، إلى 789 هدفا، بينها الهدف الذي سجل السبت في مرمى أستراليا.

كما ساهم ميسي بـ345 تمريرة حاسمة وتوج بـ41 لقبا في مسيرته.

© 2022 AFP