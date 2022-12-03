مونديال 2022: قطر تضيء أبراجها وسماءها دعمًا لبيليه

© بارتريسيا دل ميلو موريرو / ا ف ب

إضاءة برج أسباير في الدوحة بصورة الاسطورة البرازيلية بيليه المتواجد في المستشفى في 3 كانون الاول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – قدّمت قطر مضيفة نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحية لبيليه السبت مضيئة الابراج والملاعب والسماء، متمنية "الشفاء العاجل" لأسطورة كرة القدم البرازيلية المتواجد في المستشفى.

إعلان اقرأ المزيد

ونُقل بيليه (82 عامًا) إلى مستشفى في ساو باولو في وقت سابق من هذا الأسبوع لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

أضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 كانون الاول/ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وعلى كورنيش العاصمة القطرية، قامت عشرات الطائرات بدون طيار "درون" التي تضيء السماء كل ليلة، برسم قميص البرازيل يحمل اسم بيليه ورقم 10 على ظهره.

وأشارت تقارير برازيلية السبت أن حالة بيليه ساءت في الساعات الاخيرة وهناك خطر جدي على حياته.

أعرب العديد من اللاعبين في قطر عن قلقهم على صحة اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات.

كتب مهاجم فرنسا كيليان مبابي على تويتر "صلّوا للملك".

أما قائد إنكلترا هاري كاين فقال خلال مؤتمر صحافي "نرسل أطيب تمنياتنا له ولعائلته أيضًا. إنه مصدر إلهام في رياضتنا وهو لاعب رائع وشخص مذهل. نتمنى له الشفاء".

وأفاد بيان للمستشفى الجمعة أن بيليه مصاب "بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية".

وكان بيليه توجه الجمعة بالشكر للداعمين في رسالة على إنستغرام "أيها الاصدقاء، أنا في المستشفى أقوم بزيارتي الشهرية. من الرائع دائمًا أن أتلقى الرسائل الايجابية. شكرًا لقطر على هذه اللفتة ولكل من يبعث مشاعر ايجابية".

© 2022 AFP