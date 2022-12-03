مونديال 2022: ماغواير وازدواجية الشخصية

هاري ماغواير (يسار) خلال المباراة بين انكلترا والولايات المتحدة في مونديال قطر. الخور، شمال الدوحة، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – بعدما بات مهمشاً في صفوف مانشستر يونايتد نتيجة أخطاء متكرّرة جعلت منه محط سخرية كثر ممن شمتوا أيضاً بإدارة النادي التي وضعته على رأس ترتيب أغلى مدافعي العالم في 2019، ظهر هاري ماغواير في مونديال قطر بشخصية مختلفة تماماً عما هو عليه مع "الشياطين الحمر" وساهم بشكل أساسي في قيادة منتخب بلاده الى ثمن النهائي.

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يدخل فريق المدرب غاريث ساوثغيت الأحد الى استاد البيت في الخور لمواجهة السنغال في ثمن النهائي وهو يعول على ماغواير كي يكون صمام الأمام، كما فعل في المباريات الثلاث الأولى التي تلقى فيها "الأسود الثلاثة" هدفين فقط وجاءا في الفوز الساحق على إيران 6-2.

شكك كثر بقرار ساوثغيت ضم ماغواير الى تشكيلة المونديال القطري، لاسيما أنه بات خارج حسابات المدرب الجديد ليونايتد الهولندي إريك تن هاغ وعن وجه حق، بعد سلسلة الأخطاء التي ارتكبها منذ بداية الموسم.

ولعب ابن الـ29 عاماً أساسياً في خمس فقط من مباريات يونايتد لهذا الموسم في جميع المسابقات بسبب أدائه السيء الذي انسحب أيضاً على مبارياته هذا العام مع المنتخب الوطني.

وكان مدافع إنكلترا ويونايتد السابق غاري نيفيل واثقاً أن ماغواير قادر على استعادة المستوى الذي كان عليه في ليستر سيتي وفي بداية مشواره مع "الشياطين الحمر".

وفي حديث لشبكة "سكاي سبورتس"، قال نيفيل "لا أعتقد أنه يمكنني التفكير بلاعب يلعب مع بلاده أفضل من ناديه. هاري ماغواير يلعب مع بلده أفضل مما يلعب مع ناديه".

وتابع "شعوره أفضل. يشعر أنه في مكانه. لديهم مجموعة جيدة ومدرب يؤمن بهم واختارهم للتشكيلة بشكل منتظم".

والى جانب الاساءات التي تعرض لها من قبل جمهور يونايتد، وجد ماغواير نفسه عرضة للانتقادات من قبل مشجعي المنتخب الوطني بعد سلسلة من المباريات المخيبة، لدرجة أنه وجهت له صافرات الاستهجان قبيل مباراة ودية ضد ساحل العاج في آذار/مارس وقبيل المواجهة ضد ألمانيا في أيلول/سبتمبر في دوري الأمم الأوروبية.

"فترة صعبة"

كانت تلك ضربة موجعة بشكل مضاعف لشخص يعتبر نفسه مشجعاً متفانياً للمنتخب الوطني قبل فترة طويلة جداً من ضمه اليه لأول مرة في آب/أغسطس 2017.

كما تأثر ماغواير بالحكم الذي صدر بحقه عام 2020 من محكمة يونانية بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ بعد توقيفه عقب شجار مزعوم في جزيرة ميكونوس.

واستأنف ماغواير هذا الحكم ما علق العقوبة حتى الاستماع اليه مجدداً في السابع من حزيران/يونيو المقبل.

لكن كل الذي حصل في اليونان لا يقارن بما اختبره هذا الموسم مع يونايتد من اهانات وانتقادات قاسية، ما جعله على الأرجح متحفزاً كي يرد على الجميع عبر المنتخب حيث شعر دائماً بالارتياح رغم بعض المطبات.

"هذا المكان سيلتهمك حياً"

في كأس أوروبا صيف 2021، لعب ماغواير دوراً أساسياً في محافظة المنتخب على نظافة شباكه لخمس مباريات متتالية بوجود ابن الـ29 عاماً، ليستحق بذلك أن يتم اختياره ضمن أفضل تشكيلة للنهائيات التي وصل فيها "الأسود الثلاثة" الى النهائي قبل أن تخذلهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وأمل نيفيل أن يكون الأداء الذي يقدمه ماغواير في قطر، مفتاح استعادة ثقته في يونايتد كي يتمكن من العودة الى التشكيلة الأساسية لتن هاغ عندما يستأنف الدوري الممتاز نشاطه في 26 كانون الأول/ديسمبر.

ورأى نيفيل أن "هاري لاعب جيد وقلب دفاع جيد كان ممتازاً في البطولتين الأخيرتين (كأس أوروبا والمونديال الحالي). كل ما حصل هو أنه مرَّ بفترة صعبة في يونايتد خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".

وتابع "يونايتد مكان لا يرحم. أنا أعرف ذلك من الأعوام العشرين التي أمضيتها هناك. إذا كان هناك خطب ما، فهذا المكان سيلتهمك حياً، وهذا ما يمرّ به هاري في الوقت الحالي. لكني أعتقد أنه سيتخطى ذلك".

حالياً، تركيز ماغواير منصب حصراً على المنتخب ولا شيء سواه، على أمل أن يساهم في تحقيق حلم "الأسود الثلاثة" بلقب طال انتظاره منذ 1966.

© 2022 AFP