مونديال 2022: ميسي يقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب على أستراليا

© ألفريدو إستريا / ا ف ب

الأرجنتيني ليونيل ميسي فرحاً بافتتاحه التسجيل في مرمى أستراليا على استاد أحمد بن علي في الريان ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 لكرة القدم في 3 كانون الأول/ديسمبر 2022

الريان (قطر) (أ ف ب) – بلمسة سحرية في الشوط الأول، قاد العبقري ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي مونديال قطر لكرة القدم بفوز صعب على أستراليا 2-1، السبت على استاد أحمد بن علي في الريان، ليضرب موعداً نارياً مع هولندا.

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وافتتح ميسي في مباراته الألف في مسيرته التسجيل (35)، فيما أضاف خوليان ألفاريس الهدف الثاني (57). وقلصت أستراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما حوّل إنسو فرنانديس الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (77). وتلعب الأرجنتين أمام هولندا الفائزة على الولايات المتحدة 3-1 في ربع النهائي الجمعة.

ولم تخسر الأرجنتين سوى مرة واحدة في سلسلة من 40 مباراة (28 فوزاً مقابل 11 تعادلاً)، كانت أمام السعودية 1-2 في مستهل مبارياتها في دور المجموعات في قطر.

وغاب أنخل دي ماريا عن التشكيلة الأرجنتينية بعدما خرج مصاباً أمام بولندا (2-صفر) في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات، ليحل أليخاندرو "بابو" غوميس بدلاً منه بعدما لعب أساسياً أمام السعودية.

ودفع المدرب ليونيل سكالوني بلاعب إشبيلية الاسباني في المقدمة إلى جانب ميسي والشاب خوليان ألفاريس الاساسي والهداف أمام بولندا.

وعلى غرار الأرجنتين، شهدت تشكيلة "سوكروز" تغييراً وحيداً باقحام في الوسط كيانو باكوس بدلاً من كريغ غودوين.

بعد 34 دقيقة عقيمة من اللعب من دون اي هجمات خطيرة، انتظر الارجنتينيون تمريرة من نيكولاس أوتامندي وتسديدة أرضية من داخل المنطقة من ميسي في مباراته الألف في مسيرته على يمين الحارس ماثيو راين لافتتاح التسجيل (35)، رافعاً رصيده إلى 3 أهداف في المونديال الحالي.

قال ميسي "لقد عانينا حتى الثانية الاخيرة، لكن الأهم اننا عبرنا. كانت مباراة صعبة ولم يكن لدينا لوقت المناسب للتعافي".

وعلّق على الاجواء الجماهيرية الداعمة لفريقه في المدرجات "هذا احتفال لدى رؤية كل هذا الجمهور. عندما نقول اننا لا نلعب لوحدنا بل الى جانب كل هذا الجنون بجانبنا، فالاجواء رائعة ويجب ان نبقى متحدين. سيكون امامنا مباراة صعبة".

-ميسي يفك النحس-

وهو الهدف الأول لميسي في الادوار الإقصائية في كأس العالم والتاسع له في مشاركته الخامسة، والـ 789 في مسيرته، حسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات.

بدأ المنتخب الاسترالي الشوط الثاني ضاغطاً، فيما سدد ميسي كرة من خارج المنطقة التقطها الحارس بسهولة (51).

وضاعفت الارجنتين النتيجة بعد ضغط على حامل الكرة أسفر عن ارتباك من قبل الحارس راين ليقتنصها خوليان ألفاريس ويسددها في الشباك الخالية (57)، في ثاني اهدافه في المونديال.

وفي فاصل راقص راوغ ميسي من منتصف الملعب أكثر من استرالي ليمرر إلى ألفاريس ليعيدها الاخير إليه، فشل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في التسديد بشكل مريح (64).

وأخرج سكالوني المهاجم ألفاريس والمدافع ماركوس أكونيا وادخل لاوتارو مارتينيس ونيكولاس تاليافيكو (71).

وقلصت استراليا النتيجة بالنيران الصديقة بعدما سدد البديل غودوين كرة من حوالي 23 متراً اصطدمت بلاعب الوسط فرنانديس وخدعت الحارس (77).

وتوغل عزيز بهيتش في منطقة الجزاء الأرجنتينية ورواغ نيكولاس أوتامندي وسدد كرة خطرة صدها ليساندرو مارتينيس (82).

وفي فورة أرجنتينية أهدر لاوتارو كرة سددها فوق المرمى بعد تمريرة من ميسي داخل المنطقة (89)، ليعود ويهدر فرصة مماثلة تصدى لها الحارس (90+2)، فيما فضّل ميسي بعد دقيقة التسديد بنفسه لتعلو الكرة فوق العارضة.

وأنقذ إيميليانو مارتينيس، كرة أخيرة من البديل غارانغ كوول بعدما راوغ بسهولة تاليافيكو (90+7)، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تأهل الأرجنتين.

وهي المواجهة الاولى بين المنتخبين في كأس العالم، فيما خسرت أستراليا للمرة الرابعة في خمسة لقاءات أمام منتخب من قارة أميركا الجنوبية، مقابل تعادل.

© 2022 AFP