دوري "أن بي ايه": ووريرز يسقط روكتس في فوزه العاشر توالياً على أرضه

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سجل أندرو ويغينز 36 نقطة وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب للفوز على ضيفه هيوستن روكتس 120-101 في 4 كانون الأول/ديسمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل أندرو ويغينز 36 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الى فوزه العاشر توالياً على أرضه باسقاطه ضيفه هيوستن روكتس 120-101 السبت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وحقق ويغينز 8 رميات ثلاثية من 10 محاولات هي الأعلى أيضاً في مسيرته، خمس منها في الربع الثالث الذي شهد تسجيله 17 نقطة.

وساهم في صفوف الفائز ستيفن كوري بثماني رميات من خارج القوس من اجمالي 30 نقطة إلى 10 تمريرات حاسمة، وأضاف جوردان بول 21 في الفوز العاشر توالياً لووريرز على أرضه.

أقرّ ستيف كير مدرب حامل اللقب أن فريقه ما زال يملك هامشاً كبيراً للتطور بعدما تراجع في الربع الثاني تاركاً منافسه يقلص فارق 25 نقطة الى أربع نقاط قبل 7 دقائق من نهاية المباراة.

قال "كانت الدقائق الـ 18 الأولى استثنائية"، مضيفاً "اعتقدت أن هذا ربما كان أفضل امتداد لدينا طوال العام لبدء المباراة.

وأردف "كنا ندافع ونرتد ونفعل كل شيء بشكل صحيح. ثم فقدنا تركيزنا".

وعلى ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك، قاد الثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش وتيم هارداواي جونيور فريقهما دالاس مافريكس الى الفوز على نيكس 121-100.

سجل دونتشيتش 30 وأضاف هارداواي 28 أمام فريقه السابق، فيما دك الثنائي معاً سلة منافسه بـ 36 نقطة في الربع الثالث الذي شهد تسجيل مافريكس 41 نقطة مقابل 15 للمضيف.

ورغم تأخره في دخول أجواء المباراة حيث لم يسجل سوى 11 نقطة في الربع الأوّل، إلاّ أنّ دونتشيتش رفع من مستواه بين الشوطين.

قال السلوفيني "كان تحدياً الخروج من غرفة تبديل الملابس (في الشوط الثاني) بطاقة أكبر وكل شيء أفضل".

وأضاف "الطريقة التي لعبنا بها في الربع الثالث، رأيت أنه يمكننا حقاً لعب كرة السلة".

وأنهى جالين برونسون الذي غادر دالاس إلى نيكس في صفقة حرة مع نهاية الموسم الماضي، المباراة برصيد 13 نقطة فقط، فيما كان جوليوس راندل أفضل المسجلين في صفوف الخاسر (24 نقطة).

وفي مباريات أخرى، فاز تورونتو رابتورز على أورلاندو ماجيك 121-108، فيما خسر يوتا جاز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 111-116 ، ومينيسوتا تمبروولفز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-135، وتشارلوت هورنتس أمام ميلووكي باكس 96-105.

كما خسر لوس أنجليس كليبرز أمام ساكرامنتو كينغز 96-123.

© 2022 AFP