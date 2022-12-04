فيوري يحتفظ بلقب المجلس العالمي للملاكمة

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الملاكم الانكليزي تايسون فيوري (يمين) خلال مباراته مع مواطنه ديريك تشيسورا في بطولة العالم للملاكمة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2022.

لندن (أ ف ب) – حافظ الملاكم الانكليزي تايسون فيوري، الملقب بـ"جيبسي كينغ" (ملك الغجر)، بلقب المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل بفوزه على مواطنه ديريك تشيسورا بقرار من الحكم في الجولة العاشرة السبت في لندن.

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ونجح فيوري البالغ من العمر 34 عاماً والذي عاد عن اعتزاله قبل أشهر، في الفوز على تشيسورا (38 عاماً) للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بعد عامي 2011 و2014.

وكان فيوري مرشحاً بقوة للفوز بالمباراة التي أقيمت أمام 60 ألف متفرج على ملعب توتنهام هوتسبر، شمال لندن.

وانتظر فيوري الجولة العاشرة وقراراً منطقياً للحكم بإيقاف المباراة، ليحسم نتيجتها في صالحه أمام تشيسورا الذي قاوم بقوة وأظهر شجاعة كبيرة على الرغم من اللكمات الكثيرة التي تلقاها، لكن ذلك لم يكن كافياً لتفادي خسارته الثالثة عشرة في 46 نزالاً.

وأشاد فيوري الذي يخلو سجله من الخسارة في 33 نزالاً احترافياً بينها 24 بالضربة القاضية مع تعادل واحد في مسيرته (أمام الأميركي ديونتاي وايلدر في 2018)، بمواطنه على الحلبة، وقال "يا له من مقاتل، يا له من محارب".

كانت معركة كبيرة بحضور جماهيري كبير بينهم الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل لقب الأحزمة الثلاثة الأخرى: الاتحاد الدولي للملاكمة "آي بي أف"، رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي أيه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو".

فرض فيوري نفسه بقوة على تشيسورا. في المقابل ضد أوسيك، إذا تم توحيد الأحزمة العام المقبل، ستكون قصة أخرى، لكن فيوري يريدها حقًا، كما قال في الحلبة موجها رسالة إلى الأوكراني "أوسيك، أنت التالي على القائمة".

وأضاف "أنت فتى صغير جدًا وسبق لي الفوز على ملاكم أوكراني، (فلاديمير) كليتشسكو، لذا حان دورك الآن".

وتوعده أوسيك قائلا "سنلتقي مرة أخرى".

© 2022 AFP