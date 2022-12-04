مونديال 2022: إنكلترا الى ربع النهائي لملاقاة فرنسا بفوزها 3-صفر على السنغال

© جويل صمد / ا ف ب

المهاجم الانكليزي هاري كاين يحتفل بهدفه ضد السنغال في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في 4 كانون الاول/ديسمبر 2022 في استاد البيت في مدينة الخور

الخور (قطر) (أ ف ب) – بلغت إنكلترا الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بفوزها على السنغال 3-صفر الأحد في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

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وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب "الاسود الثلاثة" (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57). وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.

وحرمت إنكلترا بطل إفريقيا من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002، عندما حقق الإنجاز بقيادة مدربه الحالي أليو سيسيه.

وهذه المرة العاشرة التي تبلغ إنكلترا الدور ربع النهائي والثانية تواليًا، علمًا أنها سقطت في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

ولا تزال إنكلترا تلهث خلف لقب عالمي ثانٍ منذ أن حققت الاول على أرضها في 1966، بينما انتهى مشوارها عند دور الأربعة مرتين في 1990 و2018.

وكانت هذه المواجهة الاولى على الإطلاق في النهائيات العالمية بين البلدين وأكدت إنكلترا مجددًا تفوقها على المنتخبات الافريقية رافعة رصيدها الى خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وكان رجال المدرب غاريث ساوثغيت حجزوا مقعدهم في ثمن النهائي بفوزهم على إيران افتتاحًا (6-2) والجولة الأخيرة ضد الجارة ويلز (3-صفر) بعد تعادل سلبي مع الولايات المتحدة.

أما السنغال ورغم انتكاستها قبل البطولة بغياب مهاجمها ونجم بارين ميونيخ الالماني ساديو مانيه للاصابة، نجحت في حجز بطاقتها الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد تجاوزها خسارة افتتاحية أمام هولندا صفر-2 بالفوز على قطر المضيفة 3-1 ثم الإكوادور 2-1.

وغاب رحيم ستيرلينغ الذي شارك أساسيًا في أول مباراتين عن المواجهة ولم يتواجد حتى على مقاعد الاحتياط "لظروف عائلية" وفق ما أفاد حساب المنتخب قبل المباراة.

وقاد خط هجوم إنكلترا كاين وفيل فودن وساكا الذي عاد الى التشكيلة الاساسية على غرار أول مباراتين. كما ارتأى ساوثغيت الإبقاء على ثلاثة لاعبين في الوسط مبقيًا هندرسون الى جانب ديكلان رايس وجود بيلينغهام مستبعدًا مايسون ماونت للمباراة الثانية تواليًا.

أما أبرز غيابات كتيبة سيسيه كان إدريسا غي الموقوف لتلقيه بطاقتين صفراوين في دور المجموعات علمًا أنه شارك أساسيًا في جميع المباريات الثلاث.

حسم في الشوط الأول

أمام 65985 متفرجًا، هدد بولاي ديا في الدقيقة الرابعة من المباراة بعدما اخترق في العمق وتجاوز هاري ماغواير متوغلا داخل المنطقة، لكنه لم يستطع السيطرة على الكرة ليخرج ويلتقطها الحارس جوردان بيكفورد.

عانت إنكلترا لصناعة الفرص في أول 20 دقيقة وسط ضغط سنغالي على حامل الكرة كاد يؤتي ثماره عندما افتك يوسف سابالي الكرة من ماغواير ورفع عرضية عن الجهة اليمنى تابعها ديا على الطائر، ارتطمت بجون ستونز وتهيأت على باب المرمى امام اسماعيلا سار الذي سددها فوق العارضة بطريقة غريبة (23).

واصل "أسود تيرانغا" ضغطهم وأجبروا الانكليز على الوقوع في الخطأ، واعترض سار تمريرة سيئة من ساكا وراوغ على مشارف المنطقة قبل ان يمرر كرة الى ديا سددها بيسراه قوية تصدى لها بيكفورد برجله(32).

على وقع قرع الطبول ورقص الجماهير السنغالية التي لا تكل ولا تمل من صافرة البداية حتى النهاية، سجلت إنكلترا الهدف الاول عكس مجريات اللقاء بعد تبادل جميل للكرة على الرواق الايسر قبل أن يمرر كاين بينية الى بيلينغهام داخل المنطقة ومنه عرضية الى هندرسون غير المراقب تابعها من منتصفها في الشباك (38).

رفع الهدف من معنويات الانكليزي وكاد كاين يسجل الهدف الثاني بعدما وصلته عرضية من ساكا الى منتصف المنطقة سددها فوق العارضة (41).

كاين يفتتح رصيده

وأظهر بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الالماني لماذا تلهث خلفه كبار الاندية الاوروبية عندما افتك الكرة في المنطقة وشن هجمة مرتدة مراوغًا لاعبَين، قبل ان يمرر الى فودن ومنه الى كاين الذي سدد من داخل المنطقة الى يمين حارس تشلسي الانكليزي إداور مندي (45+3).

وبات كاين الذي سجل ستة أهداف في روسيا 2018، على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي لواين روني كأفضل هداف في تاريخ المنتخب بعدما رفع عدد أهدافه الدولية الى 52.

وأجرى سيسيه تبديلا ثلاثيًا مع انطلاق الشوط الثاني في محاولة للعودة بالنتيجة مشركًا باب غي، كريبان باب ماتار سار وبامبا ديينغ.

إلا أن الرد جاء سريعًا من الانكليز بهدف ثالث بعد أن استعاد فودن كرة فقدها كاين في منتصف الملعب وانطلق على الجهة اليسرى ومرر كرة خالصة الى ساكا أمام المرمى تابعها في الشباك (57).

لم يشهد الشوط الثاني فرصًا تذكر وسط تراجع ايقاع المنتخبين لتحافظ إنكلترا على نظافة شباكها في المونديال في ثلاث مباريات تواليًا للمرة الاولى منذ نسخة 2002 بحراسة ديفيد سيمان.

© 2022 AFP