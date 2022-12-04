مونديال 2022: جيرو يفتتح التسجيل في مرمى بولندا ويصبح الهداف التاريخي لفرنسا

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مهاجم المنتخب الفرنسي اوليفييه جيرو يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى بولندا في ثمن نهائي مونديال قطر في الرابع من كانون الاول/ديسمبر 2022.

الدوحة (أ ف ب) – أصبح المهاجم أوليفييه جيرو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي لكرة القدم بافتتاحه التسجيل في مرمى بولندا، في الشوط الاول من المباراة المقامة على ملعب الثمامة في الدوحة في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

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وسجّل جيرو الهدف في الدقيقة 44 رافعا غلته الدولية إلى 52 هدفا، متوفقا على شريكه السابق تييري هنري الذي كان يحمل الرقم القياسي منذ عام 2009.

وهو الهدف الرابع لجيرو (36 عاما) في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد 12 يوما على ثنائيته في مرمى أستراليا (4-1) في الجولة الاولى، وبعد ثماني سنوات من هدفه الأول، في دور المجموعات للعرس العالمي في مرمى سويسرا (5-2) عام 2014.

لم يهز جيرو الشباك في مونديال روسيا 2018، لكنه كان صانعا للتتويج باللقب.

فقط قبل اشهر قليلة وتحديدا في ايلول/سبتمبر الماضي، كان جيرو يظن انّ مشاركته في مونديال قطر بعيدة المنال.

قبل عام، لم يكن المدرب ديدييه ديشان يقوم باستدعائه طالما أنّ مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة حاضر للمشاركة. لكن مهاجم ميلان الايطالي جعل نفسه خياراً دائماً، وفاز بمكانه مرّة أخرى. ثم ادّت اصابة بنزيمة وغيابه عن مونديال قطر بانتزاعه موقعاً أساسياً.

ترتيب أفضل الهدافين في التاريخ في منتخب فرنسا:

1. أوليفييه جيرو: 52 هدفا (117 مباراة دولية منذ 2011).

2. تييري هنري: 51 هدفا (في 123 مباراة دولية، 1997-2010).

3- أنطوان غريزمان: 42 هدفاً (114 مباراة دولية منذ 2014).

4. ميشال بلاتيني: 41 هدفا (في 72 مباراة دولية من 1976 إلى 1986).

5. كريم بنزيمة: 37 هدفا (في 97 مباراة دولية منذ 2007).

6. دافيد تريزيغيه: 34 هدفا (في 71 مباراة ، 1998-2008).

7. زين الدين زيدان: 31 هدفا (في 108 مباراة دولية من 1994 إلى 2006).

. كيليان مبابي: 31 هدفا (63 مباراة دولية منذ 2017).

9. جوست فونتين: 30 هدفا (في 21 مباراة دولية، من 1953 إلى 1960).

. جان بيار بابان: 30 هدفا (في 54 مباراة دولية، 1986-1994).

ترتيب أفضل الهدافين الفرنسيين في المونديال:

1. جوست فونتين: 13 هدفاً في نسخة واحدة (1958).

2- كيليان مبابي: 7 أهداف في نسختين (2018، 2022)

3. تييري هنري: 6 أهداف في أربع نسخ (1998، 2002، 2006، 2010).

4. ميشال بلاتيني: 5 أهداف في ثلاث نسخ (1978، 1982، 1986).

. زين الدين زيدان: 5 أهداف في ثلاث نسخ (1998، 2002، 2006).

6. أنطوان غريزمان: 4 أهداف في ثلاث نسخ (2014، 2018، 2022).

. أوليفييه جيرو: 4 أهداف في ثلاث نسخ (2014، 2018، 2022).

© 2022 AFP