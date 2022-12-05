اتصالات بين رونالدو والنصر السعودي لكن التوقيع لم يحصل (مصادر في النادي)

© باتريسيا دي ميلو موريرا / ا ف ب

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الاحماء قبيل مباراة بلاده وغانا في مونديال قطر. الدوحة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – يجري نادي النصر السعودي اتصالات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انفصل أخيراً عن مانشستر يونايتد الإنكليزي، لضمه إلى صفوفه، لكن لم يتم التوقيع على شيء حتى الإثنين، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر داخل نادي العاصمة.

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وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية الإثنين أن رونالدو سيلعب مع النصر اعتباراً من كانون الثاني/يناير بعدما بات من دون فريق عقب انفصاله عن يونايتد، بسبب انتقاده العلني للنادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.

وكشف مسؤول في نادي النصر لفرانس برس، شرط عدم الافصاح عن اسمه، أن ابن الـ37 عاماً "لم يوقع".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أكد مصدر آخر داخل النادي السعودي حقيقة وجود "مفاوضات جادة"، حتى أنه أشار الى إمكانية حصول التوقيع في الدوحة حيث تقام نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها "سي آر 7" مع منتخب بلاده.

لكن هذا المصدر أضاف أنه ما زالت هناك نقاط يتعين تسويتها "حول مسألة حقوق الصورة".

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر وفي خضم نهائيات المونديال القطري، اتخذ القرار بالانفصال بين رونالدو ويونايتد "باتفاق متبادل".

وعاد النجم البرتغالي الى "الشياطين الحمر" في 2021 ليخوض تجربته الثانية معه، بعد أولى امتدت من 2003 الى 2009، قبل أن يتركه للانضمام الى ريال مدريد الإسباني حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، بينها أربعة في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ متتالية من كأس العالم، الثلاثاء مباراة الدور ثمن النهائي لمونديال قطر بمواجهة سويسرا.

ايبا-ه ت/ا ح/جأش

© 2022 AFP