الصحافة المحافظة تتجاهل إلغاء شرطة الأخلاق في إيران

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صورة من الأرشيف تُظهر شرطيًا إيرانيًا يتحدث مع امرأة عن لباسها في 23 تموز/يوليو 2007 في طهران

طهران (أ ف ب) – تجاهلت الصحافة المحافِظة في إيران الإثنين الإعلان عن إلغاء شرطة الأخلاق التي كانت وراء اندلاع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من شهرين ونصف، بينما تطرّقت أربع صحف إصلاحية للمسألة على صفحتها الأولى.

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أعلن المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري مساء السبت خلال مؤتمر صحافي في قم الواقعة شرق طهران، أنّ "شرطة الأخلاق... أُلغيت من قبل الذين أنشأوها".

ويعتبر هذا الإعلان مبادرة حيال المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم منذ وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في 16 أيلول/سبتمبر. وأميني شابة كردية إيرانية توفيت عن عمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

ولكن أربع صحف إصلاحية فقط تطرّقت الإثنين إلى إلغاء الشرطة الدينية التي أُنشئت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي من أجل "نشر ثقافة الحشمة والحجاب".

وكتبت صحيفة "سازانديجي"، "بعد ثمانين يوماً من الاحتجاجات التي تسبّبت بها شرطة الأخلاق، أعلن المدعي العام إلغاءها"، وعنونت "نهاية شرطة الأخلاق".

من جهتها، بدت صحيفة "شرق" متشكّكة وتساءلت على صفحتها الأولى "هل هذه نهاية الدوريات؟" لفرض قواعد اللباس التي تشمل ارتداء الحجاب.

وأضافت "شرق"، "بينما أعلن المدعي العام أنّه جرى إلغاء شرطة الأخلاق، إلّا أنّ إدارة العلاقات العامة التابعة للشرطة رفضت تأكيد هذا الإلغاء".

وقال الكولونيل علي صباحي مسؤول العلاقات العامة في شرطة طهران رداً على سؤال الصحيفة عبر الهاتف "لا تذكروا حتى أنّكم اتّصلتم بنا. الوقت ليست مناسبًا لمثل هذا النقاش... وستتحدث الشرطة عن الأمر عندما يكون (الوقت) مناسباً".

كذلك، بدت صحيفة "ارمان ملي" متشكّكة حيث عنونت "هل هذه نهاية شرطة الأخلاق؟". وبعد إعلان المدعي العام، تساءلت صحيفة "هام ميهان": "تغيير لصالح النساء؟". وأضافت "السلطة القضائية أصدرت إعلاناً ولكن لم تُعلن أي سلطة أخرى حلّ شرطة الأخلاق".

© 2022 AFP