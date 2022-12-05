بطولة ألمانيا: شتوتغارت يعيد المدرب لاباديا لانقاذه من الهبوط

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برلين (أ ف ب) – عاد المدرب برونو لاباديا إلى قيادة نادي شتوتغارت الألماني الإثنين على أمل انقاذه من الهبوط من دوري النخبة في كرة القدم.

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وكان لاعب بايرن ميونيخ السابق البالغ 56 عاماً قد أشرف على شتوتغارت بين 2010 و2013، بالاضافة إلى أندية باير ليفركوزن، هامبورغ، فولفسبورغ وأخيراً هيرتا برلين.

قال لاباديا "الجميع يعرف ان شتوتغارت ليس نادياً عادياً بالنسبة الي. أمضيت فترة هامة من مسيرتي التدريبية مع شتوتغارت لنحو ثلاث سنوات، وأود الآن في ابقائه في البوندسليغا".

ويحتل شتوتغارت المركز السادس عشر في الدوري مع 3 انتصارات فقط هذا الموسم. بعد خوضه أول تسع مباريات دون فوز، اقال مدربه الأميركي بيليغرينو ماتيراتزو في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وانكفأ المدرب الموقت ميكايل فيمر بعد تعيين لابديا حتى عام 2025.

© 2022 AFP