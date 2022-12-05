رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة

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طائرة تابعة للخطوط القطرية في مطار الدوحة في 1 ايلول/سبتمبر 2021.

الدوحة (أ ف ب) – بدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين زيارته الأولى إلى قطر، منذ نهاية المقاطعة التي استمرت قرابة أربع سنوات للإمارة الخليجية الغنية بالغاز.

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واستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضيفه في المطار، على ما أعلن الديوان الأميري القطري، في زيارة تتزامن مع تنظيم قطر لبطولة كأس العالم.

وهي الزيارة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021، حين انتهت أخيرا مقاطعة دبلوماسية واقتصادية بقيادة السعودية كانت قد بدأت في حزيران/يونيو 2017.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنّ الزيارة التي جاءت بدعوة من أمير قطر "تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

قطعت السعودية، ومعها الإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع الدوحة بسبب مزاعم بأنها تدعم متطرفين ولتقربها من خصمها اللدود إيران، وهي مزاعم نفتها الدوحة.

ووافقت الدول الأربع على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني/يناير 2021 في مدينة العلا السعودية.

وألتقى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح كأس العالم قبل اسبوعين، واضعا وشاحا باللون العنابي الذي يرمز لقطر.

ورغم أنها الزيارة الأولى لرئيس الإمارات لقطر منذ المقاطعة، تستعيد علاقات البلدين دفئها تدريجيا.

ففي أيار/مايو الماضي، زار أمير قطر أبوظبي لحضور جنازة الشيخ خليفة، الأخ غير الشقيق للشيخ محمد ورئيس الإمارات السابق.

© 2022 AFP