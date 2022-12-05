عشر شخصيات في صدارة الأحداث عام 2023

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حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس خلال تجمع انتخابي في تامبا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – من حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس إلى لاعب كرة السلة الفرنسي فيكتور ويبانياما مرورا برئيسة تايوان تساي إينغ-وين: عشر شخصيات ينبغي متابعتها في 2023.

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رون ديسانتيس

يقبل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (44 عاما) على عام مفصلي في مساره السياسي بعد فوزه الكاسح على رأس هذه الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، مع ترقب إعلان خوضه الانتخابات التمهيدية للفوز بترشيح حزبه للسباق الرئاسي عام 2024.

وسيواجه السياسي الواسع الشعبية في المعسكر المحافظ عندها مرشده السابق دونالد ترامب الذي ابتكر له منذ الآن لقب "رون ديسانكتيمونيوس" ما يعني "رون المدّعي الأخلاق".

كريستالينا غورغييفا

تتصدر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال 2023 الجهود الرامية إلى تفادي أزمة ديون واسعة النطاق في ظل عواقب تفشي الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا اللذين تسببا بزيادة هائلة في قروض الدول وبتضخم متسارع.

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بروكسل في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © كنزو تريبويار / ا ف ب

وبين زيادة معدلات الفائدة ومخاطر الركود الاقتصادي، تواجه دول كثيرة من الأكثر هشاشة اقتصاديا مخاطر التخلف عن السداد.

الأمير هاري

بعد صدمة انسحابه من العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميغان عام 2020، والمقابلة الصحافية المدوية معه في 2021 ومسلسل وثائقي تباشر نتفليكس عرضه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، ينشر الأمير هاري مذكراته في كانون الثاني/يناير.

الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل في نيويورك في تشرين الثاني/نوفبر 2021 © براين ر.سميث / ا ف ب/ارشيف

ومن المتوقع أن يحدث الكتاب الصادر بعنوان "سبير" (الاحتياطي) والذي يقال أنه سيكون صريحا، ضجة كبيرة قبل بضعة اشهر من تتويج والده الملك تشارلز في السادس من أيار/مايو.

بوب إيغر

أمام بوب إيغر الذي أعيد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر على رأس ديزني، سنتان لإنقاذ إرثه والتعويض عن خسائر منصات البث التدفقي التي اعتمدت عليها مجموعة الترفيه العملاقة الأميركية لمنافسة نتفليكس.

بوب إيغر خلال مؤتمر صحافي في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا في 7 أيلول/سبتمبر 2022 © جيرود هاريس / غيتي اميركا الشمالية/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

وكان سلفه بوب تشابك الذي أقيل بمفعول فوري، أثار غضب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بانتقاده قانونه حول "لا تقل مثلي" الذي يحظر تدريس مواضيع على ارتباط بالتوجه الجنسي وهوية النوع الاجتماعي في المدرسة الابتدائية. وردا على هذه الانتقادات، ألغى ديسانتيس الوضع الخاص الذي كان يحظى به منتزه ديزني وورلد في فلوريدا منذ الستينات.

انس جابر

وضعت لاعبة كرة المضرب التونسيّة أنس جابر، أول عربية تصل إلى نهائي ويمبلدون، هدفين للعام المقبل، هما أن تصبح المصنفة الأولى في العالم وأن تفوز في إحدى دورات البطولات الكبرى.

ودّعت جابر من دور المجموعات في بطولة دبليو تي ايه الختامية للموسم © كاتلين مولاشي / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وتعتبر اللاعبة المصنفة ثانية عالمياً نجمة في تونس حيث منحها وزير الرياضة لقب "وزيرة السعادة"، وبثت شغف هذه الرياضة في كل البلاد.

سيدني ماكلافلين

من المتوقع أن تلقى الأميركية سيدني ماكلافلين، أول عداءة حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حواجز البالغ 51 ثانية خلال مونديال يوجين، نجاحا كبيرا خلال مباريات بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست في آب/أغسطس.

الأميركية سيدني ماكلافلين خلال اللفة الاخيرة في سباق التتابع 4 مرات 400 م في الطريق الى ذهبية مونديال يوجين لألعاب القوى في 24 تموز/يوليو 2022. © جويل صمد / اف ب

وألمحت البطلة البالغة 23 عاما والتي حطمت أربع مرات الرقم القياسي العالمي (50,68 ثانية) لرياضتها المفضلة، إلى أنها قد تخوض سباق 400 متر أو سباق مئة متر حواجز.

بيتر أوبي

هل يحدث بيتر أوبي مفاجأة في انتخابات رئاسة نيجيريا في شباط/فبراير؟ يطمح العمالي لتجسيد التغيير الذي ينتظره شباب البلد الأكبر من حيث عدد السكان في إفريقيا، بخلافته محمد بخاري.

مرشح حزب العمال للرئاسة في نيجيريا بيتر أوبي في إبادان بجنوب غرب البلاد في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © بيوس أوتومي إكبي / ا ف ب/ارشيف

ويطرح الكاثوليكي البالغ 61 عاماً الذي يؤكد أنه يحمل الساعة ذاتها منذ 17 عاما وينتعل حذاء ثمنه أقل من ستين يورو، نفسه على أنه المرشح المنزه عن الفساد بمواجهة خصميه من أكبر حزبين في نيجيريا.

مارغو روبي

L'actrice australienne Margot Robbie à la première d'"Amsterdam", à Londres le 21 septembre 2022. © SEBASTIEN BOZON / AFP

تواصل النجمة الأسترالية مارغو روبي صعودها الملفت في هوليوود العام المقبل إذ تلعب دور "باربي" إلى جانب راين غوسلينغ في فيلم المخرجة الناشطة من أجل حقوق المرأة غريتا غيرويغ، قبل أن تشارك مع براد بيت في فيلم "بابيلون" لداميان شازيل.

تساي إنغ وين

تواجه رئيسة تايوان منذ 2016 تساي إنغ-وين في الأشهر المقبلة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الصين بمضاعفتها عمليات التوغل في المجال الجوي للجزيرة.

رئيسة تايوان تساي إنغ وين تلقي كلمة بمناسبة العيد الوطني للجزيرة، في تايبيه في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © سام يه / ا ف ب

وبلغ التوتر مستوى غير مسبوق في آب/أغسطس بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي ردت عليها بكين بمناورات عسكرية ضخمة.

فيكتور ويمبانياما

من المتوقع أن يكون الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما الخيار رقم واحد في درافت الـ"أن بي ايه" في 2023.

يبلغ طول الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما 2.20 م © إيمانويل دونان / ا ف ب/ارشيف

ويلعب الفرنسي البالغ طوله 2,21 م والذي يتابعه الجمهور الأميركي عن كثب، حاليا مع فريقه بولون لوفالوا ميتروبوليتانز 92 في الدوري الفرنسي الذي يعاد بثه عبر تطبيق الدوري الأميركي، في سابقة بالنسبة لمباريات دوري غير تابع للـ"إن بي إيه"، تعكس الإثارة المتزايدة حول مستقبل ابن الـ18 عامًا.

© 2022 AFP