مونديال 2022: نيمار أساسيًا في تشكيلة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

© نيلسون ألميدا / ا ف ب

نيمار في تدريبات البرازيل في 4 كانون الاول/ديسمبر 2022 استعدادًا للمباراة ضد كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر

الدوحة (أ ف ب) – عاد النجم البرازيلي نيمار الى التشكيلة الأساسية لمنتخب "سيليساو" في مباراته في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد كوريا الجنوبية على استاد 974 الاثنين، بعد غيابه عن آخر مواجهتين بسبب الاصابة.

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وغاب نيمار عن الفوز ضد سويسرا والخسارة ضد الكاميرون، بعد تعرضه لالتواء في كاحله في المباراة الافتتاحية التي فازت بها البرازيل على صربيا.

ويأمل نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قيادة البرازيل الى الدور ربع النهائي للمرة الثامنة تواليًا، إذ أخفقت آخر مرة في ذلك عام 1990 عندما سقطت في الدور الـ16 ضد الارجنتين.

وعاد تيتي الى التشكيلة التي دخل بها المباراة الاولى ضد صربيا (2-0) باستثناء تغيير وحيد بمشاركة إيدير ميليتاو في مركز الظهير بدلا من أليكس ساندرو الذي أصيب في المباراة الثانية.

وأجرى المدرب العديد من التغييرات في المباراة الاخيرة ضد الكاميرون وأراح فينيسيوس جونيور وريشارليسون صاحب الهدفين ضد صربيا ورافينيا وكازيميرو الذين عادوا جميعًا الى التشكيلة ضد كوريا الجنوبية.

وتلتقي البرازيل في حال فوزها مع كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، الفائزة على اليابان بركلات الترجيح 3-1 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

© 2022 AFP