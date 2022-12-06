الرئيس الصيني يبدأ زيارة للسعودية الأربعاء تتخللها لقاءات مع قادة عرب

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الرابع من اليمين) أثناء لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (الثالث من اليسار) في بكين بتاريخ 22 شباط/فبراير 2019

الرياض (أ ف ب) – يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ زيارة للسعودية الأربعاء تستمر لثلاثة أيام، هي الاولى له إلى أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم منذ العام 2016، حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء السعودية الحكومية.

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وسيعقد الرئيس الصيني لقاءات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يشارك أيضا في قمتين خليجية-صينية وعربية-صينية يحضرهما قادة دول المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الزيارة تأتي "بدعوةٍ كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (...) وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".

وخلال القمتين مع الزعماء العرب، سيتم مناقشة "سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي"، وذلك "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية" مع الصين، وفقا للوكالة.

وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العلاقات السعودية الاميركية توترا إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "اوبك بلاس". واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. وهو أمر رفضته السعودية.

وكان الرئيس الصيني، الذي ثبّته الحزب الشيوعي الصيني في تشرين الأول/اكتوبر الماضي في منصبه لفترة ثالثة كأمين عام له، زار المملكة عام 2016.

والشهر الماضي، قال القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانغ في تصريحات نُشرت على موقع القنصلية ان الزيارة "حدث كبير لتحسين (..) العلاقات الصينية العربية وعلامة بارزة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".

© 2022 AFP