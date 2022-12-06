دوري "أن بي أيه": "نايكي" تفسخ عقدها مع كايري إيرفينغ

© ـندي لايونز / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

أعلنت شركة "نايكي" للملابس الرياضية أنها أنهت صفقة رعاية بملايين الدولارات لنجم فريق بروكلين نتس الأميركي لكرة السلة كايري إيرفينغ

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلنت شركة "نايكي" للملابس الرياضية أنها أنهت صفقة رعاية بملايين الدولارات لنجم فريق بروكلين نتس الأميركي لكرة السلة كايري إيرفينغ، بعد الجدل الذي أثاره الأخير بتصريحات اعتُبرت معادية للسامية.

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وكانت الصفقة التي ورد أن قيمتها حوالى 11 مليون دولار للاعب، إحدى أكبر الصفقات في عالم الرياضة، ويأتي إنهاؤها في وقت تواجه فيه الشركات ضغوطاً متزايدة حيال وجهات نظر النجوم الموقّعة معها.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس في رسالة من سطر واحد عبر البريد الإلكتروني إن "كايري إيرفينغ لم يعد رياضياً في نايكي".

وبات اتفاق الرعاية موضع شك في تشرين الأول/أكتوبر بعدما نشر إيرفينغ رابطاً لفيلم "هيبروز تو نيغروس-وايك أب بلاك أميريكا" الذي لاقى عام 2018 انتقادات واسعة لاحتوائه على مجموعة من الاستعارات المعادية للسامية.

ورغم الضغط الذي مورس عليه علناً من قبل رابطة دوري المحترفين، رفض إيرفينغ الاعتذار، وعُلقت مشاركته لثماني مباريات وخسر ملايين الدولارات من راتبه.

وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، قالت شركة "نايكي" إنها ستعلّق شراكتها بإيرفينغ، وألغت إطلاق حذاء "كايري 8" الذي كان مرتقباً الشهر الماضي.

وتوجه إيرفينغ إلى تويتر الإثنين رداً على صحافي علّق على فسخ العقد مع "نايكي" بصورة تحتوي على عبارة "فلتبدأ الحفلة".

© 2022 AFP