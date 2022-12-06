دوري "أن بي ايه": تايتوم يقود سلتيكس إلى الفوز في أرض رابتورز

© إزار شو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل جايسون تايتوم 17 من نقاطه الـ31 في الربع الثالث وقاد بوسطن سلتيكس إلى فوز لافت على مضيفه تورونتو رابتورز 116-110، الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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بعد تخلفه 56-62 بين الشوطين، ردّ سلتيكس 35-18 في الربع الثالث متقدماً بفارق تسع نقاط ورفعه إلى 13 في الربع الأخير، ليلحق برابتورز خسارته الثالثة على أرضه.

ورفع سلتيكس رصيده في صدارة الدوري إلى 20 فوزاً مقابل 5 خسارات.

وإلى نقاط تايتوم الـ31 و12 متابعة، أضاف جايلن براون 22 نقطة، ليحقق الفريق الأخضر فوزه السابع في ثماني مباريات، رغم غياب المصابين آل هورفورد ومالكولم بروغدون.

وساهم في فوز متصدر الدوري أيضاً ماركوس سمارت (18) وبلايك غريفين (13).

صرّح تايتوم ان زملاءه قالوا لأنفسهم بين الشوطين بانه يتعين عليهم "ايجاد الحلول": "ليلة ثانية خارج الارض أمام فريق يلعب جيداً على ملعبه. كنا بطيئين جداً وقلقين من القرارات التحكيمية، واردنا تغيير ذلك".

ورأى تايتوم ان هذا النوع من الانتصارات هو الذي يريده سلتيكس إذا أراد العودة إلى الأدوار النهائية وانتزاع اللقب الذي حرمه منه غولدن ستايت ووريرز الموسم الماضي.

تابع "عندما نركّز على شيء ما، بمقدورنا الفوز على أي كان".

ولدى الخاسر، كان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل مع 29 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

وشهدت مباريات الإثنين خسارة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أمام ضيفه إنديانا بايسرز 104-112.

© 2022 AFP