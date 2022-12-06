سائق الفورمولا واحد السابق غروجان إلى سباقات التحمل مع لامبورغيني

باريس (أ ف ب) – سينضم سائق الفورمولا واحد السابق الفرنسي رومان غروجان إلى برنامج لامبورغيني لسباقات التحمل في عام 2023، حسب ما أعلنت الثلاثاء العلامة التجارية الإيطالية، مع هدف خوض غمار منافسات سباق 24 ساعة في لومان.

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وسيستهل غروجان (36 عاماً) مغامرته الجديدة خلف مقود لامبورغيني هوراكان جي تي3 في سباق 24 ساعة في دايتونا في الولايات المتحدة نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، كما يشارك أيضاً في سباقات للتحمل أخرى طوال عام 2023، وذلك "ضمن برنامج كامل سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب" حسب ما اشار إليه بيان لامبورغيني.

كما سيشغل "غروجان منصب سائق التجارب لسيارة لامبورغيني ضمن فئة +أل أم دي إتش+ بألوان فريق أيرون لينكس المشارك في بطولة العالم للتحمل وبطولة الولايات المتحدة للسيارات الرياضية عام 2024"، أضاف الصانع الإيطالي.

وسيكون غروجان قادراً على المشاركة في سباقي 24 ساعة في دايتونا و24 ساعة في لومان الذي سبق له أن خاض منافساته في عام 2010، حيث تسمح القوانين بمشاركة السيارات ضمن فئة لومان دايتونا لسيارات الهايبريد "أل أم دي إتش" في القارتين.

وخاض غروجان معظم مسيرته على حلبات الفورمولا واحد بعدما خطا خطواته الأولى عام 2009، قبل أن يدافع بين عامي 2012 و2020 عن ألوان رينو ولوتس وهاس. غادر الفئة الاولى لرياضة السيارات بعد حادث مروع على حلبة الصخير البحرينية، بعدما ارتطمت سيارته بالحواجز الحديدية وانشطرت إلى نصفين ونشب حريق هائل، ليخرج سالماً من دون أن يتعرض لاصابات قوية مع مجرد حروق في يديه.

ويشارك السائق الفرنسي حالياً في بطولة سباقات إندي كار الأميركية.

هدي/د ح/ر م

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