صحة الاسطورة البرازيلي بيليه "تتحسن تدريجيًا" (المستشفى)

© أنتونين ثوليير / ا ف ب

لاعبو البرازيل يحملون لافتة دعمًا لبيليه بعد فوزهم على كوريا الجنوبية 4-1 في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر في استاد 974 في الدوحة في 5 كانون الاول/ديسمبر 2022

ساو باولو (أ ف ب) – تتحسن تدريجيًا صحة الاسطورة البرازيلي بيليه، بعد أسبوع من دخوله المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون، وفق ما أعلن الاطباء الثلاثاء.

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وقال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان إن المهاجم السابق البالغ 82 عامًا "يواصل التحسن بشكل تدريجي، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي" التي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى.

أضاف أنه يتواجد في "غرفة عادية، مع مؤشرات حيوية مستقرة، واعيًا وبدون مضاعفات جديدة".

نُقل بيليه إلى المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب ما وصفه الأطباء بـ "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ أن خضع لعملية جراحية في أيلول/سبتمبر 2021 لإزالة ورم في القولون.

كما شخّصوا عدوى في الجهاز التنفسي عولجت بالمضادات الحيوية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت عائلته الاثنين.

ووجه اللاعبون البرازيليون تحية الى اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات عندما حملوا لافتة بعد تأهلهم الاثنين الى ربع نهائي مونديال قطر على حساب كوريا الجنوبية (4-1)، تُظهر اسمه وصورته يحتفل بهدفه الشهير في نهائي العام 1970 ضد ايطاليا عندما حقق لقبه الثالث.

قبل ساعات من المباراة وجّه لهم رسالة قال فيها إنه سيتابعهم من المستشفى "أريد أن ألهمكم... سأشجع كل واحد منكم".

© 2022 AFP