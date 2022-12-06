مونديال 2022: بينتو يعلن نهاية مشواره مع كوريا الجنوبية

© بابلو بورسيونكولا / ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو ترك منصبه مدرباً لكوريا الجنوبية بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال قطر 2022 أمام البرازيل 1-4 الإثنين، في قرار متوقع منذ "سبتمبر (أيلول)".

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قال بينتو بعد المباراة التي تأخر فيها فريقه 0-4 بعد 36 دقيقة "يجب أن نفكّر في المستقبل، سيكون من دوني، علي أن ارتاح. أعلنت ذلك للاعبين والرئيس (الاتحاد). هذا قرار اتخذته في سبتمبر (أيلول)".

وكان بينتو استلم مهامه في عام 2018 خلفاً لتاي-يونغ شين.

تابع البرتغالي في مؤتمر صحافي "أشكر اللاعبين، قدّموا كل ما لديهم، لقد تشرفت بتدريبهم".

واعتبر ان الخسارة "عادلة، أهنئ البرازيل، كانوا أفضل منا. هذا فوز طبيعي لفريق كبير مرشح لنيل اللقب".

أردف المدرب البالغ 53 عاماً "بمقدورنا أن نفخر بعمل دام أربع سنوات، وللمرة الثالثة في تاريخ الكرة الكورية نتمكن من التأهل من دور المجموعات".

وكانت كوريا الجنوبية، التي يُعدّ بلوغها نصف النهائي على أرضها في 2002 افضل نتيجة لمنتخب آسيوي في المونديال، قد ضمنت تأهلها بعد فوزها على البرتغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

ايبا/جأش

© 2022 AFP