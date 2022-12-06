مونديال 2022: سون يعتذر من الجماهير لخروج كوريا الجنوبية

الدوحة (أ ف ب) – اعتذر قائد كوريا الجنوبية هيونغ-مين سون عن خروج منتخب بلاده القاسي من كأس العالم لكرة القدم، بعد سقوطه الإثنين أمام البرازيل 1-4 في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022.

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لم يقوَ "محاربو التايغوك" على "راقصي السامبا" الذين سجلوا أربعة أهداف في الشوط الاول قبل أن يحرز البديل بايك سونغ-هو هدفًا شرفيًا رائعًا بتسديدة يسارية صاروخية قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وكانت كوريا التي بلغت الادوار الاقصائية للمرة الثالثة، تأمل في تحقيق مفاجأة كما فعلت على أرضها في 2002 عندما أطاحت ايطاليا وإسبانيا في ثمن وربع النهائي تواليًا، قبل أن تسقط أمام الماكينات الالمانية في المربع الاخير.

قال سون الذي لعب في قطر بقناع إثر جراحة خضع لها بعد تعرضه لكسر حول عينه "بإمكاني فقط أن أعتذر من جماهيرنا كوننا لم نرتقِ إلى التوقعات".

وتابع في حديث مع الصحافيين "قدمنا أفضل ما لدينا ولكن أعتقد أننا خضنا مباراة صعبة. ولكن لا شك أن كل اللاعبين قاتلوا بفخر وبذلوا قصارى جهدهم وعملوا جاهدًا للوصول الى هنا".

وتأهلت كوريا الجنوبية بسيناريو دراماتيكي بفوز قاتل على البرتغال في المباراة الاخيرة من دور المجموعات تزامنًا مع سقوط غانا أمام الاوروغواي.

تابع سون (30 عامًا) "اللاعبون والجهاز الفني قاموا بكل ما في وسعهم للتحضير لهذه المباراة".

أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو استقالته مباشرة بعد الخسارة مؤكدًا أن هذا قرار اتخذه في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن تولى المنصب منذ 2018.

أعرب سون الذي لم يسجل أي هدف في قطر ولم يظهر بمستوياته المعتادة، عن أسفه لرحيل بينتو "لم يكن لديّ أي شك بشأن أسلوب كرة القدم الذي اتبعه" في إشارة إلى النقاد الذين قالوا إن بينتو كان شديد الحذر في بعض الأحيان.

وتابع نجم توتنهام الانكليزي "كان لدى الكثير من الناس تحفظ على ذلك، لكنهم جميعًا شجعونا عندما لعبنا بشكل جيد في كأس العالم هنا. كنا قادرين على تنفيذ الأشياء التي عملنا عليها خلال السنوات الأربع الماضية. من المحزن رؤيته يرحل".

© 2022 AFP