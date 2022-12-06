مونديال 2022: لاعبو المغرب يحتفلون بالفوز على إسبانيا برفع العلم الفلسطيني

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لاعبة المنتخب المغربي يحتفون بالفوز على اسبانيا بركلات الترجيح برفع العلم الفلسطيني على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – احتفل لاعبو المنتخب المغربي بفوزهم على اسبانيا 3-صفر بركلات الترجيح ، في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، برفع العلم الفلسطيني على أرض الملعب، حسب ما أشار إليه صحافيو وكالة فرانس برس.

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وفي نهاية المباراة اجتمع اللاعبون لالتقاط صورة جماعية مع العلم الفلسطيني الذي لوح به أيضاً مدافع بلد الوليد الاسباني جواد الياميق.

وبات المغرب أول منتخب عربي يحقق انجاز بلوغ ربع النهائي ورابع منتخب افريقي بعد الكاميرون (1990) والسنغال (2002) وغانا (2010).

وهذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، السعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقاً.

ومنذ انطلاق مونديال قطر برز حضور العلم الفلسطيني في المدرجات.

وخلال مباراة فرنسا وتونس والتي انتهت بفوز "نسور قرطاج" 1-صفر، اقتحم أحد المشجعين الملعب رافعاً العلم الفلسطيني قبل أن يتم القاء القبض عليه من قبل رجال الأمن.

ويرفض الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أي مظهر من مظاهر تحمل طابعاً سياسياً خلال مباريات كرة القدم التي يشرف على تنظيمها.

وكانت ثمانية منتخبات أوروبية تخلت في بداية كأس العالم عن فكرة السماح لقائدها بارتداء شارة قوس قزح "حب واحد"، بهدف الدفاع عن حقوق مجتمع الميم، بعدما لوّح فيفا بفرض عقوبات رياضية.

© 2022 AFP