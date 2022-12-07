التجارة الخارجية الصينية في أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2020

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ميناء في ليانيونغانغ في مقاطعة جيانغسو الشرقية في 7 كانون الأول/ديسمبر 2022

بكين (أ ف ب) – تراجعت صادرات الصين ووارداتها في تشرين الثاني/نوفمبر إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام 2020 في أجواء القيود الصحية والطلب البطيء.

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وأدى تفشّي الوباء في البلاد الشهر الماضي في شكل غير مسبوق، إلى قيود أدت الى تعطيل إنتاج المصانع وسلاسل التوريد بشكل كبير.

نتيجة ذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 8,7 في المئة خلال عام واحد إلى 296 مليار دولار، وفقاً للأرقام التي نشرتها الجمارك الصينية الأربعاء. ويشكل هذا أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في شباط/فبراير 2020 عندما كان النشاط متوقفاً في الصين.

ويأتي ذلك فيما تراجعت سوق الأسهم في هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة عند الإغلاق الأربعاء، وسط تراجع شهدته الأسواق الآسيوية مع مخاوف من الركود، على الرغم من رفع الصين القارية للقيود المفروضة على مكافحة كوفيد.

وانخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3,22 في المئة إلى 18814,82 نقطة.

كذلك، انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0,40 في المئة إلى 3199,62 نقطة، في حين ارتفع المؤشر المركب لشينزن، ثاني أكبر بورصة في البلاد، بنسبة 0,15 في المئة وصولاً إلى 2071,04 نقطة.

وللانخفاض في الصادرات الصينية دلالات مهمة لأن الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر تعدّ تقليدياً الفترة التي يجب أن تكون فيها الصادرات أكبر، في ظل شحنات البضائع خلال عطلة عيد الميلاد.

وفي مواجهة أكبر موجة انتشار كوفيد-19 منذ بداية الوباء - وإن بقي عدد الإصابات ضئيلا بالمقارنة مع عدد السكان -، واصلت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي اتباع سياستها الصحية الصارمة.

وتقضي هذه السياسة بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي على من تثبت إصابتهم وصولا الى الإغلاق عند ظهور إصابات.

"ضربة قوية"

اضطرّت مصانع إلى إغلاق أبوابها، كما لم يتمكّن بعض الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب إجراءات الإغلاق والحجر.

من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، انخفضت الواردات بنسبة 10,6 في المئة على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ أيار/مايو 2020.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع بقية العالم 69,84 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو مستوى أقل بشكل عام من الأرقام المعتادة.

وقال بروس بانغ المحلّل لدى "جونز لانغ لاسابيل" لوكالة "بلومبرغ نيوز"، "أدى الطلب العالمي والمحلّي المنخفض والاضطرابات المرتبطة بكوفيد وأساس المقارنة المتزايد، إلى هذه الضربة القوية التي كانت متوقعة".

وأدى هذا الانهيار في التجارة الخارجية إلى تقويض ركيزة من ركائز الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين.

فقد مكّنت الصادرات القياسية من تعويض الطلب المحلّي الذي أثقلته أزمة العقارات والحجر وقيود السفر التي أثرت بشدة على الاستهلاك.

استئناف في العام 2023؟

لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.

ومنذ التظاهرات الكبيرة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجاً على التجاوزات في سياسة صفر كوفيد، أعلنت مدن عدة وضع حد للاختبارات الإلزامية الواسعة أو عزل المصابين.

وقال المحلّل الاقتصادي زهيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت" الصينية، "لكن التنقّل لم يُستأنف بعد بشكل كبير على المستوى الوطني".

ويأتي ذلك فيما لا يزال السفر بين المقاطعات معقّداً.

وأشار تشانغ إلى أنّ "الصادرات ستبقى ضعيفة خلال الأشهر المقبلة، لأنّ إعادة فتح الصين ستكون شاقّة. عندما يضعف الطلب العالمي في العام 2023، سيتعيّن على الصين الاعتماد أكثر على الطلب المحلي".

وحدّدت الحكومة هدفاً للنمو بنحو 5,5 في المئة هذا العام، بعد 8,1 في المئة في العام 2021. لكنّ العديد من الاقتصاديين يعتبرونه الآن غير واقعي.

وفي هذا الإطار، أشار جوليان إيفانز-بريتشارد وزيتشوان هوانغ من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إلى أنّ "التفكيك التدريجي لـ(سياسة) صفر كوفيد وتعزيز الدعم لقطاع العقارات سيؤدّيان في النهاية إلى انتعاش الطلب المحلي".

ولكنهما تداركا أنّ "ذلك لن يحدث على الأرجح قبل النصف الثاني من العام المقبل".

© 2022 AFP