الرئيس الإيراني يشكر للطلاب منع انتشار "اعمال الشغب" في الجامعات

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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي متحدثا في جامعة طهران امام طلاب في السابع من كانون الاول/ديسمبر 2022

طهران (أ ف ب) – شكر الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الأربعاء للطلاب منع انتقال "أعمال الشغب" إلى الجامعات، خلال زيارة قام بها لجامعة في طهران بعد حوالى ثلاثة أشهر من الاحتجاجات.

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تشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، وشارك الطلاب في جميع أنحاء البلاد في هذه الاحتجاجات.

وشكر رئيسي الطلاب الذين التقاهم في طهران على "بصيرتهم".

وقال "أشكر الطلاب الأعزاء والمدركين الذين لم يسمحوا بوجود أعمال شغب في الجامعة"، مستخدماً المصطلح الذي تستخدمه السلطات للإشارة إلى التظاهرات.

وأجرى الرئيس هذه الزيارة بمناسبة يوم الطالب الذي يصادف في ذكرى وفاة ثلاثة طلاب في عام 1953 على يد قوات أمن شاه إيران.

وأضاف "من قتل أقاربنا بطريقة شائنة وجبانة يسعى إلى إحداث بلبلة. الطلاب والأساتذة يدركون ذلك".

واشار إلى أن "الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات" داعياً إلى "بذل قصارى جهدنا لبث روح الأمل في الشعب".

منذ بدء الحركة الاحتجاجية، تتهم السلطات "أعداء" إيران، ولا سيما الولايات المتحدة، بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد.

وقال رئيسي "إن الأميركيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة وجعلها مثل سوريا لكنهم أخطأوا في الحسابات".

© 2022 AFP