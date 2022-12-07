دوري "أن بي ايه": جيمس يخسر أمام فريقه السابق كافالييرز

© Jason Miller / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

لاعب كافالييرز دونوفان ميتشيل يحتفل خلال الربع الرابع من المباراة التي فاز فيها فريقه على لوس انجليس ليكرز 116-102 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – سقط ليبرون جيمس ولوس انجليس ليكرز على يد فريقه السابق كليفلاند كافالييرز 102-116 الثلاثاء، بعد تألق لافت للاعب الأخير دونوفان ميتشيل صاحب 43 نقطة وذلك ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وافتقد ليكرز الى جهود نجم ارتكازه انتوني ديفيس الذي لعب لثماني دقائق فقط قبل أن يخرج متأثراً بتعرضه لوعكة صحية.

وكان ديفيس سجّل 99 نقطة في المباراتين الاخيرتين لليكرز، ومن بينها 55 نقطة أمام ويزاردز في واشنطن الاحد.

وتابع كافالييرز عروضه القوية على أرضه حيث حقّق فوزه الحادي عشر من أصل 12 مباراة.

واستقبلت الجماهير جيمس، صاحب سجّل 21 نقطة مع 17 متابعة، بصيحات الترحيب عقب عرض فيديو تكريمي له من فريقه السابق، وبدا التأثر واضحاً على ميتشيل المنضم الى كافالييرز بصفقة تبادل من يوتا جاز في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي دنفر، حقّق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش "تريبل دابل" جديدة ليقود دالاس مافريكس الى فوز صعب على ناغتس 116-115.

واحرز دونتشيتش 22 نقطة مع 10 متابعات و12 تمريرة حاسمة، واضاف تيم هاراداوي جونيور 29 نقطة.

وفي ميامي، برز لاعب ديترويت بيستونز الكرواتي بويان بوغدانوفيتش بـ 31 نقطة منها 28 في النصف الثاني ليقود فريقه للفوز على هيت 116-96.

وكان تايلر هيرو أفضل مسجّل في صفوف الخاسر مع 34 نقطة، فيمتا غاب عن صفوف هيت هدّافه جيمي باتلر بداعي الاصابة.

© 2022 AFP