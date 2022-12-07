رالي: تاناك يتعاقد مع أم-سبورت فورد لعام 2023

باريس (أ ف ب) – أعلن الفريق البريطاني أم-سبورت المشارك في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" الأربعاء أن الاستوني أوت تاناك، بطل عام 2019، سيعود للجلوس خلف مقود سيارة فورد في عام 2023 بعد موسمين مع هيونداي.

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بدأ تاناك، ابن الـ 35 عاماً، مسيرته في البطولة العالمية عام 2011 بألوان فريق أم-سبورت وأنهى مروره الاولى في عام 2017 في المركز الثالث قبل التوقيع مع تويوتا.

بعد انتهاء الموسم الأول مع الفريق الياباني في المركز الثالث، توج الإستوني باللقب في عام 2019. وبعدما حقّق ستة انتصارات، أصبح السائق الوحيد الذي هزم الفرنسي سيباستيان أوجييه في حقبة سيطر فيها الاخير على الراليات وتوج خلالها بثمانية ألقاب بين عامي 2013 و2021.

وأفاد تاناك في بيان صحافي اصدره فريقه الجديد "أم-سبورت هو المكان الذي جعلني أنمو كسائق والمكان الذي علمني كل الدروس الصعبة والخبرة لأصبح سائقًا متميزًا في بطولة العالم".

وتابع "منذ أن أصبحت بطلاً للعالم، لم أتمكن مجدداً من الدفاع عن لقبي، ولا يمكنني أن أكون في سلام مع نفسي حتى أفعل ذلك!"

وتسنى لتاناك اختبار سيارة فورد بوما، في غابة غريستوك في شمال إنكلترا، وزيارة منشآت شركة أم-سبورت في دوفنبي، حسب ما أوضح رئيس الفريق مالكولم ويلسون، مما يضمن أن يكون الاستوني "واثقًا في مجموعتنا القادرة على الاتاحة له الدفاع عن لقبه السابق في بطولة العالم 2023".

وستواجه الحظيرة البريطانية منافسة شرسة وصعبة من هيونداي وتويوتا الذي يقوده المعجزة الفنلندية كالي روفانبيرا الذي بات في سن الـ 22 عاماً أصغر بطل في تاريخ البطولة يتوج باللقب هذا العام.

ولم تحدد ادارة أم-سبورت حتى الآن عدد سيارات فورد بوما التي ستشارك في الفئة الاولى عام 2023، وما إذا كان الفرنسي سيباستيان لوب، الفائز بتسعة ألقاب عالمية، سيخوض غمار البطولة العالمية ضمن برنامج جزئي مرة أخرى، على غرار أوجييه مع تويوتا.

اولي/دع/د ح

© 2022 AFP