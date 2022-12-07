مجلة تايم تختار فولوديمير زيلينسكي و"روح أوكرانيا" شخصية العام 2022

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة خيرسون في صورة موزعة من الرئاسة الأوكرانية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022

نيويورك (أ ف ب) – اختارت مجلة تايم الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي، موجهة تحية أيضا ل"روح أوكرانيا".

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وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".

وأضافت المجلة التي مقرها في نيويورك أنه "لإثبات أن الشجاعة يمكن أن تكون معدية كالخوف، لحض الناس والدول على الاتحاد للدفاع عن الحرية ولتذكير العالم بهشاشة الديموقراطية - والسلام - فإن فولوديمير زيلينسكي وروح أوكرانيا هما شخصية العام 2022 بالنسبة لمجلة تايم".

وقال رئيس تحرير المجلة "في الأسابيع التي تلت بدء القصف الروسي في 24 شباط/فبراير، كان قراره بعدم الفرار من كييف انما البقاء وحشد الدعم امرا حاسما. من رسالته الأولى على إنستغرام التي بلغت مدتها 40 ثانية في 25 شباط/فبراير- والتي أظهرت أن حكومته والمجتمع المدني سالمان وفي مكانهما- وصولا الى الخطابات اليومية التي ألقاها من بعد أمام مؤسسات مثل البرلمانات والبنك الدولي وجوائز غرامي، كان رئيس أوكرانيا حاضرا في كل مكان".

وكان الملياردير ايلون ماسك رئيس شركتي سبايس اكس وتيسلا والذي اشترى تويتر منذ ذلك الحين، شخصية العام 2021 في مجلة تايم.

© 2022 AFP