مضرب: ديوكوفيتش سيشارك في دورة اديلايد التحضيرية لبطولة أستراليا

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب/ا ف ب

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – أعلن منظمو دورة أديلايد لكرة المضرب الأربعاء عن مشاركة النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نسخة عام 2023 بعد حصوله على تأشيرة دخول، حيث يطمح لاحقا للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة.

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وغاب المصنف الخامس عالميا عن اولى بطولات "غراند سلام" عام 2022 بعدما تم ترحيله اثر صراع طويل مع السلطات الاسترالية على خلفية رفضه تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.

ومذ ذاك الحين، ألغت أستراليا قيودها المتشددة على الزائرين والتي تفرض عليهم إظهار دليل على تلقيهم اللقاح، فيما ألغت الحكومة قرار منعه من دخول البلاد لمدة ثلاث سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ديوكوفيتش في ذلك الوقت عن القرار انه كان "مصدر ارتياح" مضيفا "كانت بطولة أستراليا المفتوحة أنجح بطولاتي الكبرى".

وتابع "لقد صنعت بعضًا من أفضل الذكريات هناك".

سيواجه ديوكوفيتش مجموعة قوية من المنافسين في الفترة الممتدة من 1 إلى 8 كانون الثاني/يناير تضم اليه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والروسيين دانييل مدفيديف وأندريه روبليف، والبريطاني أندي موراي.

بخلافه، سيستخدم منافسه اللدود الاسباني رافايل نادال، وحامل لقب بطولة أستراليا المفتوحة، مشاركته المزمعة في كأس الاتحاد، وهو حدث جديد للفرق المختلطة في بيرث وبريزبين وسيدني، كإحماء له لانطلاق بطولات غراند سلام.

كما تأكدت مشاركة أربع من أفضل 10 لاعبات في العالم هذا العام في أديلايد، حيث ستشارك المصنفة الثانية التونسية أنس جابر والبيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة والروسيتين داريا كاساتكينا الثامنة وفيرونيكا كوديرميتوفا التاسعة.

© 2022 AFP