مونديال 2022: ووكر قبل مواجهة مبابي "لا يجب أن نحترمه كثيرًا"

الدوحة (أ ف ب) – أكد الظهير الايمن الانكليزي كايل ووكر الاربعاء أن على منتخب بلاده "ألا يحترم كثيرًا" النجم الفرنسي كيليان مبابي، قبل المواجهة المثيرة المرتقبة بين المنتخبين السبت في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم.

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من المتوقع أن يشارك ووكر أساسيًا وتكون مواجهة ثنائثة نارية مع مبابي أفضل هدّاف في البطولة حتى الآن مع خمسة أهداف.

قال مدافع مانشستر سيتي الاربعاء خلال مؤتمر صحافي "إنه لاعب مذهل وبفورمة مميزة، لذا لن تكون المهمة سهلة. لكن نريد أن نلعب دائمًا ضد الافضل وهو من بينهم، إن لم يكن الافضل في الوقت الراهن".

وتابع "أتفهم أن هناك تركيز (على هذه المواجهة الثنائية) وأعرف ما يتعين علي القيام به، أن أوقفه. ولكن الكلام أسهل من الفعل".

وسبق أن تواجه اللاعبان في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021 عندما خرج سيتي فائزًا 2-1 في في معقل باريس سان جرمان، علمًا أن مبابي لم يشارك إيابًا خلال فوز الفريق الانكليزي 2-0.

أكد ووكر "عندما واجهنا باريس سان جرمان في دوري الابطال، لم نفكر فقط في مبابي وسيكون الامر ممثالا السبت (...) لا أستخف بنفسي. لقد لعبت ضده وضد العديد من اللاعبين المميزين الآخرين، مع إنكلترا أو مانشستر سيتي أو توتنهام".

وأردف "يجب أن أتعامل مع الأمر كما هو الحل في جميع المباريات، أن أحترمه كما يستحق ولكن ألا أحترمه كثيرًا (...) المباراة ليست إنكلترا ضد مبابي بل إنكلترا ضد فرنسا".

وشدد "لا نفكر فقط في مبابي. إنه سلاح في ترسانتهم وهو جيد جدًا، لكن لديهم لاعبين آخرين جيدين جدًا لا يمكننا التقليل من شأنهم، والذين فازوا بألقاب كبرى وكأس العالم (...) دعونا لا ننسى (أوليفييه) جيرو الذي سجل الكثير من الاهداف، (عثمان) ديمبيله مميز أيضًا في الطرف الاخر".

وصلت انكلترا الى نصف نهائي مونديال روسيا 2018 عندما سقطت ضد كرواتيا، فيما بلغت نهائي كأس أوروبا صيف العام الماضي عندما خسرت ضد ايطاليا.

تأمل في قطر أن تحقق لقبها الثاني في كأس العالم بعد 1966 على أرضها.

© 2022 AFP