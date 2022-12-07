واشنطن وكانبيرا تدعوان اليابان إلى نشر قوات في استراليا

نائب رئيس الوزراء الاسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارلس (يسار) ووزيرة الخارجية بيني وونغ ونظيرها الأميركي انتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في واشنطن 06 كانون الأول/ديسمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة وأستراليا الثلاثاء الجيش الياباني إلى نشر قوات في إطار تناوب في أستراليا وتعهدتا بتشكيل جبهة موحدة ضد الطموحات العسكرية للصين.

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وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس لصحافيين أن "المهم فعلا هو أننا نقوم بذلك لخلق توازن في منطقتنا وإشراك دول أخرى في المنطقة، وننتظر بفارغ الصبر مزيدا من المبادلات مع اليابان".

وأضاف مارلس في مؤتمر صحافي بحضور نظيره الأميركي لويد أوستن "نحن ذاهبون إلى اليابان في نهاية الأسبوع وسندعو اليابان إلى المشاركة في مزيد من التدريبات مع أستراليا والولايات المتحدة".

وحضر المؤتمر الصحافي وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ ونظيرها الأميركي أنتوني بلينكن أيضا.

من جهته، قال أوستن إن الحلفاء يرغبون في أن تشارك اليابان في عمليات مشتركة في أستراليا حيث تنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي من مشاة البحرية (المارينز) في داروين (شمال) منذ 2012 مداورة لستة أشهر.

وأكد وزيرا الدفاع والخارجية الاستراليان للصحافيين أنهما اتفقا في واشنطن على تعزيز المبادلات العسكرية مع واشنطن.

وأوضح أوستن إن الولايات المتحدة واستراليا اتفقتا على زيادة تناوب الطائرات القاذفة والمقاتلة وجنود الجيش الأميركي ومشاة البحرية. وقال "قررنا تعزيز التعاون الدفاعي الثلاثي ودعوة اليابان للانضمام إلى مبادراتنا للوضع الدفاعي في أستراليا".

وسعت اليابان في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون مع أستراليا لكن العلاقات الدفاعية أكثر حساسية بسبب المبادئ السلمية الرسمية لطوكيو منذ الحرب العالمية الثانية.

© 2022 AFP