أن بي ايه: سلتيكس يتفوق على صنز في صراع المتصدرَين

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جايسون تايتوم وجايلن براون خلال مواجهة بوسطن سلتيكس مع فينيكس صنز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 7 كانون الاول/ديسمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – حسم بوسطن سلتيكس، متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين والمنقطة الشرقية، المباراة القمة ضد مضيفه فينيكس صنز متصدر الغربية 125-98 الاربعاء، فيما حقق جا مورانت تريبل دابل ليقود ممفيس غريزليز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

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سجل كل من جايلن براون وجايسون تايتوم 25 نقطة ليقودا سلتيكس لفوزه الـ21 هذا الموسم مقابل 5 هزائم، فيما بات سِجِل صنز 16-9.

واستفاد نيو أورليانز بيليكانز من سقوط صنز وخطف منه صدارة الغربية بفوزه 104-98 على ضيفه ديترويت بيستونز ليعزز سجله الى 16-8.

تأخر صنز 69-42 عند الاستراحة، أكبر فارق يتأخر به هذا الموسم بين الشوطين، ووصل الى 45 نقطة في الربع الثالث.

قال تايتوم "كان هناك اندماجًا كبيرًا وقمنا بالهجمات الصحيحة. سددنا الكثير من الكرات الناجحة اليوم".

سلتيكس الذي سقط في نهائي الموسم الماضي امام غولدن ستايت ووريرز، عزز سجله الى 10-3 خارج أرضه.

رحّب فينيكس بعودة كريس بول الذي غاب لشهر بسبب إصابة في كعب القدم، وسجل أربع نقاط ومثلها متابعات وتمريرات حاسمة في 25 دقيقة.

في ممفيس، سجل مورانت 26 نقطة، 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة ليقود غريزليز للفوز 123-102 على ثاندر.

وبات ابن الـ23 عامًا أول لاعب في تاريخ ممفيس يحقق تريبل دابل ست مرات في مسيرته.

قال بعد الانجاز "يعني لي الكثير ذلك. يعود الفضل لزملائي ومدربيّ للمساهمة في ذلك وتألقي على أعلى المستويات".

سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 35 نقطة وأضاف ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وساهم جرو هوليداي بـ31 نقطة ليقودا ميلووكي باكس للفوز 126-113 على ضيفه ساكرامنتو كينغز.

يحتل باكس وصافة الشرقية ويملك ثاني أفضل سجل في الدوري (18-6).

في بروكلين، سجل كايري إرفينغ 33 نقطة، الاعلى في المباراة، مع 9 تمريرات حاسمة و5 متابعات و4 تصديات للكرة، فيما أضاف كيفن دورانت 29 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة ليقودا نتس للفوز 122-116 على تشارلوت هورنتس.

في يوتا، سجل الايطالي سيموني فونتيكيو السلة الحاسمة قبل 1.4 ثانية من النهاية ليمنح فريقه فوزًا مثيرًا على ووريرز 124-123.

كان لاعب ووريرز جوردان بول أفضل مسجل في المباراة مع 36 نقطة، إلا أن تمريرته السيئة مهّدت لسلة فونتيكيو الحاسمة.

كان جوردان كلاركسون الافضل في جاز مع 22 نقطة فيما أضاف الايطالي 18 نقطة من مقاعد البدلاء، أسوة بماليك بيزلي.

سجل زيون وليامس 29 نقطة و10 متابعات ليمنح بيليكانز الفوز 104-98 على بيستونز ليرتقي الى صدارة الغربية بانتصار خامس تواليًا.

© 2022 AFP