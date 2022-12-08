مضرب: زفيريف يعود بعد غيابه لستة أشهر في كأس الدرعية الاستعراضية

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تعرّض الالماني الكسندر زفيريف لاصابة قوية في الكاحل خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي

باريس (أ ف ب) – عاد الالماني ألكسندر زفيريف الخميس إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تعرضه لاصابة قوية في الكاحل خلال نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب أمام الاسباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الماضي.

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وظهر زفيريف، 25 عامًا، في كأس الدرعية السعودية الاستعراضية حيث هزم النمسوي دومينيك تيم بعد شوطي كسر التعادل 10-8 و10-7ّ.

ثم خسر زفيريف المصنف 12 عالميًا أمام الروسي دانييل مدفيديف 6-4 و6-0.

وغادر زفيريف، الفائز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، ملعب "فيليب شاترييه" في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو على كرسي متحرك، ثم خضع لعملية جراحية لإصلاح الأربطة الممزقة في كاحله الأيمن.

وغاب بعد ذلك عن بطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة.

وجاءت العودة المقررة في كأس ديفيس في أيلول/سبتمبر قصيرة عندما انسحب زفيريف بعد تعرضه لـ "ألم شديد".

© 2022 AFP