مونديال 2022: سترلينغ يعود الى مقر اقامة المنتخب الجمعة

مهاجم انكلترا رحيم سترلينغ (يمين) في صراع على الكرة مع الاميركي تايلر ادامس خلال لقاء الفريقين في مونديال 202. 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الخميس أن المهاجم رحيم سترلينغ سيعود الجمعة إلى صفوف المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس العالم 2022، بعد أن أمضى بعض الوقت في إنكلترا اثر تعرض منزله للسطو.

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وقال الاتحاد الإنكليزي "سيعود رحيم سترلينغ إلى مقر اقامة منتخب انكلترا في قطر".

وكان مهاجم تشلسي غادر الدوحة لمتابعة مسألة عائلية ولكن من المتوقع الآن أن ينضم إلى الفريق في الوكرة الجمعة عشية الدور ربع النهائي مع فرنسا".

لم يشارك سترلينغ في المباراة الأخيرة لإنكلترا خلال فوزها على السنغال بثلاثية نظيفة في ثمن النهائي، حيث لعب فيل فودين وبوكايو ساكا على جانبي المهاجم هاري كاين. ويبدو من غير المرجح اختيار سترلينغ لخوض المباراة أساسيا ضد فرنسا، لكن عودته تزيد من خيارات المدرب غاريث ساوثغيت من مقاعد البدلاء.

وذكرت تقارير إعلامية بريطانية إن متسللين اقتحموا منزل سترلينغ بينما كانت أسرته متواجدة داخله مساء السبت.

لكن شرطة منطقة ساري أكدت في وقت لاحق إنه لم يكن هناك أحد في المنزل خلال عملية السطو ولم تكن هناك تهديدات بالعنف. وقالت الشرطة إن سكان المنزل كانوا في "رحلة خارجية" واكتشفوا عند عودتهم أن عددا من المجوهرات بينها ساعات، قد سُرق.

وكان ساوثغيت موافقا على مغادرة سترلينغ المعسكر والذهاب إلى إنكلترا، وقال في هذا الصدد "في الوقت الحالي، من الواضح أن الأولوية هي أن يكون مع عائلته. نحن ندعم ذلك وسنترك له الوقت الذي يحتاجه".

ويعتبر سترلينغ لاعبا أساسياً في صفوف منتخب "الأسود الثلاثة" منذ ان تولى ساوثغيت منصبه.

سجل اللاعب البالغ 28 عاماً 20 هدفًا في 81 مباراة دولية، بينها هدف في مونديال 2022 في مرمى إيران خلال فوز فريقه الساحق 6-2.

© 2022 AFP