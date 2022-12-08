وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس القادم

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وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مناقش دعم حرية الإيرانيين في الجمعية الوطنية في باريس في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى الرباط يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر الحالي لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في كانون الثاني/يناير، على ما أفادت الخارجية وكالة فرانس برس الخميس.

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وأوضحت متحدثة أن "الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة". وأضافت "سيناقشان كافة مواضيع العلاقات الثنائية" وذكرت بشكل خاص ملف التأشيرات.

ومن المرتقب تنظيم مؤتمر صحافي إثر اللقاء الثنائي.

قررت باريس في أيلول/سبتمبر 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية.

وهذا الإجراء، الذي وصفته الرباط بأنه "غير مبرر" والمنظمات الانسانية غير الحكومية بأنه "مهين" والأوساط الفرنسية المغربية بأنه "أخرق"، أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام.

ولم تحدد المتحدثة ما إذا كانت قضية الصحراء الغربية ستناقش خلال زيارة الوزيرة.

يدور النزاع حول الصحراء الغربية منذ عقود بين المغرب والصحراويين في جبهة البوليساريو المدعومين من الجزائر. وتطالب جبهة البوليساريو باستفتاء حول تقرير المصير في حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.

وفي إطار اتفاق تفاوض بشأنه الرئيس السابق دونالد ترامب، اعترفت واشنطن في كانون الأول/ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الاسبانية السابقة، مقابل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل.

ومذاك تحث الرباط فرنسا التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، بالاعتراف بدورها ب"سيادة المغرب على الصحراء الغربية" كما فعلت اسبانيا.

وفي مؤشر لتهدئة العلاقات بين البلدين، تم تعيين سفير فرنسي جديد في المغرب بعد خلو النصب عدة أشهر.

© 2022 AFP