المعارضة تدين اعتقال اثنين من قادتها في بنغلادش

© منير الزمان / ا ف ب

حركة السير في أحد شوارع دكا خلال انقطاع التيار الكهربائي في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022

دكا (أ ف ب) – دان أكبر حزب معارض في بنغلادش الجمعة اعتقال اثنين من مسؤوليه عشية تظاهرات يتوقع ان تكون ضخمة، ضد الحكومة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

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وقال ظاهر الدين سوابان المتحدث باسم الحزب، لوكالة فرانس برس إن ميرزا فخر الإسلام الامجير الأمين العام لحزب بنغلادش الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، وميرزا عباس الوزير السابق والعضو في الهيئة التنفيذية للحزب، اوقفا في منزليهما حوالي الساعة الثالثة الجمعة (19,00 ت غ الخميس).

وأضافا أنهما أوقفا من قبل "رجال شرطة في لملابس مدنية"، مؤكدا أن "ألامجير يعرف هوياتهم وقاللوا له إنهم سيقومون باقتياده بأوامر من القيادة العليا".

وتابع الناطق أن الحزب لا يعرف إلى أين تم نقل الرجلين، بينما لم يصدر أي تعليق من الشرطة على توقيفهما.

وفي مواجهة انقطاع التيار الكهربائي المستمر وارتفاع أسعار الوقود، نظمت تظاهرات في الأشهر الأخيرة تطالب بإقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد وتنظيم انتخابات جديدة.

وتشهد العاصمة دكا توترا شديدا الجمعة مع استعدادات لتجمعات دعا إليها حزب بنغلادش الوطني ويتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من مؤيديه من جميع أنحاء البلاد السبت، حسب تقديرات الحزب نفسه.

وكان هذا الحزب أطيح في آخر دورتي انتخابات يقول مراقبون مستقلون إن نتائجهما شهدت تزويرا كبيرا من جانب حكومة الشيخة حسينة واجد.

ودعت سفارات 15 بلدا في بنغلادش بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، الحكومة إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي والعمليات الانتخابية الحرة.

© 2022 AFP