دوري "أن بي ايه": اديبايو وباتلر يقودان هيت للفوز على كليبرز

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سجّل لاعب ميامي هيت بام أديبايو 31 نقطة مع 10 متابعات ليقود هيت للفوز على لوس انجليس كليبرز ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

ميامي (أ ف ب) – سجّل بام أديبايو 31 نقطة و10 متابعات وجيمي باتلر 26 نقطة ليقودا ميامي هيت لتخطي لوس أنجليس كليبرز 115-110 الخميس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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ونجح أديبايو بـ 14 تسديدة من اصل 21 محاولة من المسافات كلّها، كما أسهم بأربع تمريرات حاسمة، فيما تألق باتلر في كل النواحي مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات للكرة، فضلا عن تسجيله النقاط الثماني الاخيرة لهيت.

وانهى ميامي سلسلة من خسارتين متتاليتين ورفع رصيده الى 12 فوزا و14 خسارة في المركز العاشر ضمن المنطقة الشرقية.

وكان بول جورج افضل مسجل للخاسر بـ 29 نقطة مع ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة حيث أصبح في رصيد كليبرز 14 انتصارا و13 هزيمة في المركز التاسع بالمنطقة الغربية.

وفي مواجهة نارية في بورتلاند، سجّل جمال موراي ثلاثية قبل 0.9 ثانية من نهاية المباراة ليمنح دنفر ناغتس فوزا جنونيا على مضيفه ترايل بلايزرز 121-120.

وبرز الصربي نيكولا يوكيتش لدى الفائز مع 33 نقطة وعشر متابعات وتسع تمريرات حاسمة واضاف موراي 21 نقطة.

وأحرز داميان ليلارد 40 نقطة لبورتلاند، بعدما دكّ سلّة ناغتس بتسع ثلاثيات من اصل 17 محاولة، وأضاف 12 تمريرة حاسمة، الا انّ مجهوده لم يفض الى فوز.

وفي لقاء جمع أسوأ فريقين في المنطقة الغربية، فاز سان انتونيو سبيرز على هيوستن روكتس 118-109.

وسجّل للفائز كيلدون جونسون 32 نقطة.

© 2022 AFP