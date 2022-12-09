مونديال 2022: سترلينغ يعود الى تدريبات إنكلترا

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رحيم سترلينغ خلال تدريبات إنكلترا في 9 كانون الاول/ديسمبر 2022 في استاد الوكرة عشية لقاء فرنسا في ربع نهائي مونديال قطر

الوكرة (قطر) (أ ف ب) – عاد رحيم سترلينغ الجمعة الى تدريبات المنتخب الانكليزي قبل المواجهة المرتقبة ضد فرنسا السبت في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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غاب المهاجم عن المواجهة ضد السنغال (3-0) في ثمن النهائي بعد تعرض منزله في إنكلترا للسرقة ما اضطره العودة الى بلاده.

وعاد جناح تشلسي الخميس الى الدوحة وانضم الجمعة الى التمارين مع المجموعة في استاد نادي الوكرة حيث المعسكر التدريبي لمنتخب "الأسود الثلاثة".

أما ديكلان رايس الذي لعب أساسيًا في جميع المباريات الاربع في قطر حتى الآن وغاب عن التمارين الاربعاء بسبب المرض، فقد شارك في التدريبات لليوم الثاني تواليًا ليبدو جاهزًا للموقعة المرتقبة على استاد البيت.

ورغم عودته الى المنتخب، من غير المتوقع أن يشارك سترلينغ أساسيًا في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت السبت.

ضد السنغال، كان فيل فودن وبوكايو ساكا أساسيَين على الجناحين الى جانب هاري كاين في مركز قلب الهجوم، فيما دخل ماركوس راشفورد وجاك غريليش عن دكة البدلاء.

وذكرت تقارير بريطانية إن متسللين اقتحموا منزل سترلينغ بينما كانت أسرته في المنزل مساء السبت.

لكن شرطة مقاطعة سوري قالت في وقت لاحق إنه لم يتواجد أحد في المنزل وقت السطو ولم تكن هناك تهديدات.

وأضافت أن سكان المنزل كانوا في "رحلة في الخارج" واكتشفوا عند عودتهم أن عددًا من المجوهرات، بما في ذلك الساعات، قد سُرق.

© 2022 AFP