مونديال 2022: كرواتيا تهزم البرازيل بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

© اينا فاسبندر / ا ف ب

لاعبو كرواتيا يحتفلون بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال 2022 في كرة القدم بعد الفوز على البرازيل

الدوحة (أ ف ب) – ابتسمت ركلات الترجيح للمرّة الثانية توالياً لكرواتيا فصدمت البرازيل حاملة اللقب خمس مرات 4-2 (الوقت الاصلي صفر-صفر والإضافي 1-1) لتبلغ الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم الجمعة على استاد المدينة التعليمية.

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تقدّمت البرازيل في الوقت الاضافي بهدف لنجمها نيمار في الدقيقة 105+1، لكن كرواتيا ادركت التعادل بواسطة برونو بتكوفيتش (117).

وتلتقي كرواتيا في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والارجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

وهي المرة الثالثة تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة 2-4.

وكانت كرواتيا تخطت اليابان بركلات الترجيح ايضا في الدور ثمن النهائي بفضل تألق حارسها دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث محاولات يابانية، في حين نجح في ابعاد ركلة رودريغو ضد البرازيل وتكفل القائم بابعاد ركلة ماركينيوس.

ومنذ تتويجها بطلة عام 2002، خرجت البرازيل ثلاث مرات في الدور ربع النهائي امام منتخبات اوروبية، عام 2006 أمام فرنسا، و2010 امام هولندا وعام 2018 أمام بلجيكا، كما خرجت على أرضها امام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي عام 2014.

كانت المباراة حذرة معظم فتراتها مع افضلية نسبية للبرازيل التي سدّدت اكثر من كرة باتجاه المرمى، لكن الحارس الكرواتي احبط جميع محاولاتها في الوقت الاصلي، قبل ان يسجل نيمار هدفا رائعا بعد تمريرة من باكيتا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الاول الاضافي.

لكن كرواتيا العنيدة أبت ان تودع ونجحت في العودة في المباراة عبر هجمة مرتدة سريعة ليسجل برونو بتكوفيتش هدف التعادل قبل نهاية الوقت الاضافي بثلاث دقائق، ويفرض ركلات الترجيح التي كانت من نصيب منتخب بلاده في النهاية.

كانت المباراة الأخيرة لمدرب البرازيل تيتي الذي اعلن في مطلع العام الحالي بانه سيترك منصبه بغض النظر عن نتيجة فريقه في كأس العالم.

بعد تسديدة أولى لفينيسيوس جونيور ضعيفة بين يدي الحارس الكرواتي (4)، تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة بيد ان البرازيلي كان الاكثر تسديدا نحو المرمى من محاولتي فينيسويس مجددا ونيمار (17 و19).

رد ايفان بيريشيتش بتسديدة طائشة من مشارف المنطقة (30). واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها نيمار على الجهة اليمنى سيطر عليها ليفاكوفيتش (42).

دخل المنتخب البرازيل الشوط الثاني بقوّة وكاد الدفاع الكرواتي يسجل خطأ في مرمى فريقه لولا ردة فعل الحارس (48). ووقف ليفاكوفيتش مجددا في وجه تسديدة زاحفة لنيمار بعد تمريرة بينية من ريشارليسون (57).

وقام تيتي باول تبديل له باخراج رافينيا غير الموفق واشراك الجناح أنتوني بعد مرور ساعة. وتدخل الحارس الكرواتي مجددا للتصدي لمحاولة لوكاس باكيتا (67).

وفرض ليفاكوفيتش نفسه نجما للمباراة بالخروج في توقيت ممتاز لتضييق الزاوية على نيمار، بعد تمريرة امامية من ريشارليسون (76).

وكان المنتخب البرازيل الافضل في الشوط الاضافي واثمر ضغطه هدفا رائعا لنيمار الذي تبادل الكرة مع باكيتا وراوغ الحارس بحركة فنية وسددها في اعلى الشباك (105+1).

وعادل نيمار بالتالي الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية لمنتخب بلاده برصيد 77 بالتساوي مع مواطنه الاسطورة بيليه.

لكن كرواتيا لم تلق السلاح ونجحت في انتزاع التعادل من هجمة مرتدة وصلت فيها الكرة الى بتكوفيتش على مشارف المنطقة، فاطلقها قوية اصطدمت بقدم ماركينيوس وخدعت الحارس اليسون (117).

وفي ركلات الجزاء اضاع رودريغو وماركينيوس، في حين نجح الكروات في تسجيل محاولاتهم الاربع ليبلغوا الدور نصف النهائي.

اللقاء كان الثالث بين المنتخبين في النهائيات العالمية وسبق للبرازيل ان تفوقت 1-صفر عام 2006 في المانيا، و3-1 عندما استضافت البطولة عام 2014.

وخاض نجم كرواتيا المخضرم مودريتش مباراته الرقم 30 في البطولات الكبرى (17 في كأس العالم و13 في كأس اوروبا) وهو اللاعب الاكثر تمثيلا لبلاده في البطولتين.

© 2022 AFP