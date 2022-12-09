مونديال 2022: نيمار يعادل رقم الأسطورة بيليه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل

© آن-كريستين بوجولا / ا ف ب/AFP

النجم البرازيلي نيمار محرزاً هدفه التاريخي في مرمى كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر. 9 كانون الأول/ديسمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – عادل النجم البرازيلي نيمار عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022 الجمعة.

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وبمراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش، رفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971.

ويسعى نجم باريس سان جرمان إلى التتويج بالكأس المرموقة للمرة الأولى في مسيرته والسادسة في تاريخ منتخب بلاده بعد اعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002.

وكان نيمار أصيب في المباراة الافتتاحية لـ"سيليساو" في المونديال القطري، بالتواء في الكاحل وغاب عن مباراتي سويسرا (1-صفر)والكاميرون (صفر-1)، قبل أن يعود أمام كوريا الجنوبية في ثمن النهائي (4-1) ويسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

© 2022 AFP