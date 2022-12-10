حفل منح جائزة نوبل السلام دعوة إلى المقاومة في أوكرانيا

© رودريغو فريتاس / NTB/ا ف ب

صورة للفائز بجائزة نوبل للسلام للعام 2022 الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي في حديقة معهد نوبل النروجي في أوسلو في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022

اوسلو (أ ف ب) – يتلقى الفائزون الثلاثة بنوبل السلام الممثلون للمجتمع المدني في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس، جائزتهم السبت في أوسلو مصممين على عدم إلقاء السلاح في معركتهم ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه في مينسك.

إعلان اقرأ المزيد

وقد تمنح الجائزة بعض العزاء للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي الذي لا يزال مسجوناً في بلاده، وللمنظمتين غير الحكوميتين "ميموريال" الروسية المحلولة رسميا بقرار من القضاء و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية الناشط في بلد يتعرض لهجوم عسكري روسي.

ويبدي الفائزون الثلاثة تصميما ثابتا على مواصلة معركتهم بعد الفوز بالجائزة المرموقة.

وأعلنت أولكسندرا ماتفيتشوك رئيسة مركز الحريات المدنية خلال مؤتمر صحافي الجمعة في معهد نوبل أن "بوتين سيتوقف عندما يوضع حد له".

وأكدت أن "القادة المستبدون ... يعتبرون أي مسعى للحوار نقطة ضعف" داعية الدول الغربية إلى الاستمرار في مساعدة أوكرانيا على تحرير أراضيها التي احتلتها روسيا بما فيها شبه جزيرة القرم.

وتقوم المنظمة منذ ثماني سنوات بتوثيق جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا والتي تدعو ماتفيتشوك على خلفيتها إلى إحالة بوتين ونظيره وحليفه البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو على القضاء الدولي.

وقالت "هذه الحرب لها طابع إبادة" محذرة "إذا توقفت أوكرانيا عن المقاومة، لن يبقى أحد منا. لذا ليس لدي شك في أنه عاجلا أم آجلا سيمثل بوتين أمام محكمة دولية".

من جهته، كان رئيس مجلس منظمة ميميوريال يان راتشينسكي أكثر حذراً في كلامه بسبب العقوبات الشديدة التي تلحق بكل من ينتقد الحرب الروسية على أوكرانيا في بلاده، لكنه أدلى ببعض الانتقادات خلال المؤتمر الصحافي المشترك.

وقال "يجب أن تقاتل أوكرانيا من أجل استقلالها" مضيفا "أوكرانيا لا تقاتل من أجل مصالحها فحسب، بل تقاتل من أجل سلامنا المشترك في المستقبل".

وأكد "الخيار أمام الأسرة الدولية ... هو بين وضع سيء اليوم وكارثة غدا".

وضع "رهيب"

عملت منظمة "ميموريال" على مدى عقود منذ تأسيسها عام 1989 على إلقاء الضوء على الجرائم المرتكبة في ظل نظام ستالين والحفاظ على ذاكرة ضحاياه من خلال توثيق الانتهاكات للحريات والحقوق في روسيا والاتحاد السوفياتي سابقاً.

الناشط الحقوقي الروسي وأحد مؤسسي منظمة "ميموريال" ليف بونوماريف خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في باريس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © كريستوف أرشامبو / ا ف ب

وأمر القضاء الروسي بحل المنظمة في أواخر 2021. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر ليلة فوزها بجائزة نوبل، أمر بمصادرة مكاتبها في موسكو.

وقال راتشينسكي "في ما يتعلق بالمدافعين عن الحقوق، فالوضع رهيب حاليا في روسيا".

والفائز الثالث بجائزة نوبل أليس بيالياتسكي، مؤسس مجموعة فياسنا الحقوقية، قيد التوقيف منذ تموز/يوليو 2020 بانتظار محاكمة يواجه فيها عقوبة السجن 12 عاما.

وقالت زوجته ناتاليا بينتشوك التي ستتسلم الجائزة نيابة عنه، إن "مسألة بيلاروس تُقرر كذلك في ساحة المعركة في أوكرانيا".

ولم يسمح للناشط الذي تقول زوجته إنها لم تتمكن من رؤيته سوى مرة واحدة من خلال الزجاج منذ اعتقاله، ببث خطاب شكر على الجائزة.

يبدأ الحفل في الساعة 13,00 (12,00 ت غ) في قصر بلدية أوسلو بحضور العائلة المالكة النروجية.

وفي ستوكهولم حيث تقدم جوائز نوبل الأخرى للطب والفيزياء والكيمياء والآداب والاقتصاد، يشارك ما لا يقل عن 26 فائزا في الحفل هذه السنة.

ومنع وباء كوفيد-19 الفائزون بالجوائز في 2020 و2021 من الحضور إلى العاصمة السويدية لتسلم مكافآتهم ومن ضمنها شيك بقيمة عشرة ملايين كورون (حوالى 900 ألف يورو).

© 2022 AFP