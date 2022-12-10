لوكلير يراهن على "انتقال سلس" بعد رحيل مدير فيراري

© بن ستانسل / ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – يأمل سائق الفورمولا واحد شارل لوكلير من موناكو في أن تكون عملية اختيار بديل لمدير فريقه فيراري ماتيا بينوتو "سلسة"، حسب ما أعلن الجمعة وصيف البطولة العالمية للعام الحالي.

إعلان اقرأ المزيد

قال لوكلير في مؤتمر صحافي قبل حفل توزيع الجوائز للاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في مدينة بولونيا الإيطالية "من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يشعر مدير الفريق بالراحة مع فيراري، وهو فريق ضخم. ولكن إذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة، فلا أعتقد أننا سنعاني على الحلبة".

تابع سائق الإمارة ابن الـ 25 عاماً والذي يدافع عن ألوان فيراري منذ عام 2019 "لذلك أنا متأكد من أنه سيكون انتقالاً سلساً".

وقدّم بينوتو، مدير الحظيرة الإيطالية في الفئة الأولى منذ 2019، استقالته في نهاية تشرين الأول/نوفمبر بعد موسم مخيب للآمال مع "سكوديريا".

دفع الإيطالي، ابن الـ 53 عاماً والذي تعرض لانتقادات شديدة هذا الموسم لعدم المنافسة على اللقب، غالياً ثمن عدم الفوز باللقب العالمي على الرغم من ان بين يديه سيارة منافسة تطورت بشكل جليّ هذا الموسم.

وحقق بينوتو أفضل موسم له هذا العام بحلول لوكلير في المركز الثاني للسائقين، وفيراري في المركز نفسه في الصانعين. لكنه مرة جديدة فشل في قيادة "الحصان الجامح" إلى القمة بمواجهة ريد بول وسائقه المتوج للعام الثاني توالياً الهولندي ماكس فيرستابن.

وفي وقت لم تُحدّد هوية خليفة بينوتو، يتم تداول اسم الفرنسي فريديريك فاسور المدير الحالي لفريق ألفا روميو الذي يتزود بمحرك فيراري.

من ناحيته، رفض لوكلير التعليق على خيار فاسور تاركاً القرار بين يديّ رئيس فيراري، جون إلكان، وبينيديتو فينيا، المدير العام، ليوضح قائلاً "سبق لي أن عملت مع فريد في فئات الشباب، حيث آمن بي، ودائماً ما كانت لدينا علاقة جيدة (...) لقد كان دائماً مباشراً وصريحاً جداً، وهذا شيء أقدره في فريد".

وتعاون لوكلير مع فاسور في عامه الأول في الفورمولا واحد عام 2018، عندما كان يشارك مع فريق ساوبر الاسم السابق للفريق الحالي ألفا روميو.

© 2022 AFP