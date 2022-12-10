معارضون للرئيس الكوري الجنوبي السابق يحتجون أمام منزله حتّى "ترحيله"

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متظاهرون يحتجون قرب منزل الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي-إن في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بيونغ تسان

بيونغ تسان (كوريا الجنوبية) (أ ف ب) – بعد خمسة أعوام على رأس كوريا الجنوبية، كان الرئيس السابق مون جاي-إن يأمل أن يتقاعد في قرية صغيرة هادئة بعيدًا من صخب العاصمة سيول، غير أنه لم يعرف السكينة بعد إذ يخيّم معارضون له منذ أشهر أمام منزله الحالي.

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منذ أشهر، يخيّم محتجون يحملون مكبّرات للصوت خارج منزل مون جاي-إن في بيونغ تسان ويشتمونه وينقلون الوقائع مباشرة على يوتيوب.

أصبحت هذه القرية التي يسكنها مئة شخص بالكاد رمزًا للانقسامات في المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.

وتُذكّر هذه الظاهرة بالمخاطر المرافقة لشغل منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، إذ زُجّ جميع الرؤساء السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة في السجن عند انتهاء ولايتهم، باستثناء مون.

وتعكس أيضًا قدرة شبكات التواصل الاجتماعي على إحداث ثورة في الاحتجاجات السياسية ومنح الناشطين زخما ومساعدتهم في تمويل أنشطتهم، حسبما يقول خبراء.

ويقول لوكالة فرانس برس تشوي جين-باي، وهو متظاهر يصوّر التظاهرة بواسطة هاتفه الجوال لنقلها مباشرة عبر الانترنت، "مون هو في الأساس جاسوس لكوريا الشمالية".

خلال ولايته (2017-2022)، دعا مون إلى الحوار بين سيول وبيونغ يانغ. ورغم إجرائه محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فشلت استراتيجية مون الدبلوماسية، إذ أنهت بيونغ يانغ المفاوضات بشأن نزع سلاحها وكثّفت تجارب إطلاقها لصواريخ.

"ترحيل إلى كوريا الشمالية"

أثارت سياسة اليد الممدودة التي اعتمدها مون غضب مؤيدي الحزم على المستوى الأمني ومستخدمين للانترنت مثل تشوي، معتبرين أن الرئيس السابق حاول إقامة "دولة شيوعية".

ويقول تشوي "كان (مون) رئيسًا يعمل لحساب كوريا الشمالية وليس من أجل مصالحنا الوطنية".

ويقف إلى جانب تشوي متظاهرون يرددون أناشيد عسكرية معارضة للشيوعية ويصرخون عبر مكبرات الصوت مطالبين بـ"ترحيل (مون) إلى كوريا الشمالية".

في حين يرحّب الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه مون بالحوار مع بيونغ يانغ، يدعو الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة الرئيس الحالي يون سوك-يول إلى الحزم.

لكن الخلاف السياسي امتدّ إلى الانترنت وأصبح مسألة حياة أو موت لبعض سكان كوريا الجنوبية، إذ أدّى التضليل في المعلومات إلى جعل النقاشات الرقمية متطرّفة.

ويشير تشوي إلى أنه يستقي معلوماته والأنباء اليومية من قنوات يوتيوب التي يتابعها حصرًا.

أمّا متابعوه فيساهمون بنحو 150 يورو شهريًا لمساعدته في تمويل التظاهرة أمام منزل مون.

كثيرون مثل تشوي ينقلون على يوتيوب مجريات التظاهرة أمام منزل مون، منهم ريو غوك هيون الذي أرسل له أحد متابعيه حصصا غذائية.

ويقول الشاب العاطل عن العمل لوكالة فرانس برس، "كنت ممتنًا لذلك لدرجة دمعت عيناي. حثّوني على المتابعة، لذلك علي فعل ذلك (...) بطريقة جدية".

استهدفت تظاهرات أخرى مماثلة مسؤولين سياسيين آخرين.

"وسيلة لكسب لقمة العيش"

لكن التظاهرة القائمة ضد مون جاي-إن الذي ترك منصبه في أيار/مايو، تتميّز بأنها "مستدامة بفضل النموذج الاقتصادي المربح (الذي تسمح به) منصة يوتيوب"، حسبما ترى الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة إيوها تشو كي-سوك.

وتوضح "بالنسبة للأشخاص الذين يخيّمون (أمام منزل مون)، أصبحت التظاهرة المستمرة منذ شهر وسيلة لكسب لقمة العيش".

وتضيف "سيتقاعد الرئيس يون أيضًا يومًا ما. يجب أن يكون هناك إجراء قانوني لحظر مثل هذه التجمعات، من أجل مصلحته هو أيضًا".

بعد أشهر من الصراخ والصخب، طالب جيران مون السلطات بالتدخل.

في البداية، كانت التظاهرة تبعد مئة متر عن مكان إقامة مون. غير أن السلطات أبعدت المتظاهرين 300 متر بعدما أوقفت في حزيران/يونيو متظاهرًا وجّه تهديدًا لمون وزوجته.

وتقول المتظاهرة سوه (59 عامًا) لوكالة فرانس برس "أشعر بالأسف الشديد لسكان" محيط منزل مون. لكنها تقول أيضًا إنها لن تنهي احتجاجها قبل رحيل مون "لأنه لا يستحق أن يعيش في هذا البلد".

وتروي سيو هيا-يونغ (65 عامًا)، وهي من جيران مون، كيف أن الرئيس السابق عاجز عن الخروج من منزله، مضيفة "لو كنت مسجونة مثله، لأُصبت بالجنون".

وتتابع "ليس في السجن، إنما كأنه في سجن".

© 2022 AFP