مونديال 2022: وفاة صحافي أميركي خلال مباراة الأرجنتين وهولندا

© مايك لاوري / غيتي/ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفية تعود الى التاسع من كانون الثاني/يناير 2017 في نيويورك للصحافي الرياضي الأميركي غرانت وال

الدوحة (أ ف ب) – توفي الصحافي الرياضي الأميركي الشهير غرانت وال وذلك أثناء تغطيته لمباراة الدور ربع النهائي من مونديال 2022 الجمعة في لوسيل بين الأرجنتين وهولندا.

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وقال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر إن ابن الـ48 عاماً "شعر بالعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف الى مستشفى حمد العام" في الدوحة.

أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو "خالص تعازي" الهيئة الكروية العليا و"مجتمع كرة القدم" إلى زوجته وعائلته وأصدقائه في بيان منفصل السبت.

الى جانب تأليفه كتاباً عن نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، قام وال، الى جانب أمور أخرى، بتغطية ثمانية نسخ متتالية من كأس العالم للرجال، وعمل في مجلة "سبورتس إيلوسترايتد" الشهيرة من 1996 حتى 2020، قبل الانضمام لشبكة "سي بي أس" عام 2021.

ووفقاً للراديو الأميركي "أن بي آر"، انهار وال في منصة الإعلاميين في الدقائق الأخيرة من المباراة التي حسمتها الأرجنتين الجمعة بركلات الترجيح.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يبدو أنه أصيب بنوبة قلبية.

وقبل أيام قليلة من الحادثة المؤلمة، قال وال للمشتركين في رسالته الإخبارية على الإنترنت إنه زار عيادة في المركز الإعلامي و"قالوا إني على الأرجح مصاب بالتهاب الشعب الهوائية".

وأضاف "ثلاثة أسابيع من النوم القليل والكثير من التوتر والعمل يمكن أن يكون لهم هذا التأثير عليك... بدأت أشعر أن الجزء العلوي من صدري يتعرض لمستوى جديد من الضغط والانزعاج".

وفي منشور على تويتر، قالت زوجته الطبيبة سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية والتي ظهرت على شاشات التلفزيون مرات عدة خلال فترة تفشي فيروس كورونا، أنها "في حالة صدمة".

وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نشعر بحزن عميق لمعرفتنا بوفاة غرانت وال"، فيما كتب الاتحاد الأميركي لكرة القدم في بيان "جعل غرانت من كرة القدم محور حياته ونحن محبطون جداً لأنه وقلمه اللامع لم يعودا معنا".

© 2022 AFP