ثوران بركان فويغو في غواتيمالا

© كارلوس الونزو / ا ف ب

غواتيمالا (أ ف ب) – بدأ بركان فويغو في غواتيمالا السبت مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفق حمم بركانية وقذف رماد، على ما أعلنت السلطات التي لم تجر حتى الآن أي عملية إخلاء للمنطقة.

إعلان اقرأ المزيد

وقال معهد علم البراكين في بيان "يشهد بركان فويغو زيادة في نشاطه، ودخل في الدقائق القليلة الماضية مرحلة الثوران".

واضاف المعهد أن ثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه 3763 مترا ويقع على بعد حوالى 35 كيلومتراً من العاصمة غواتيمالا "انفجارات منخفضة ومتوسطة وقوية متواصلة".

كما يتسبب في حدوث "نافورة متوهجة" من الحمم البركانية التي يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق فوهة البركان وعامود من الرماد يمتد لأكثر من كيلومتر من قمة البركان، بحسب المعهد.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إخلاء في المجتمعات الموجودة قرب البركان، وفقًا لمتحدث باسم التنسيق الوطني لمكافحة الكوارث الطبيعية، رودولفو غارسيا.

دمر ثوران عنيف في الثالث من حزيران/يونيو 2018 منطقة سان ميغيل لوس لوتس وجزءاً من طريق في بلدة ألوتينانغو القريبة، مما أسفر عن مقتل 215 شخصاً.

كما ينشط بركانان آخران في غواتيمالا، سانتياغيتو (غرب) وباكايا، على بعد 20 كم جنوب العاصمة.

© 2022 AFP