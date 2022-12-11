دوري "أن بي ايه": ووريرز يفرمل سلتيكس في اعادة لنهائي الموسم الماضي

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لاعبا غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري وكلاي تومسون يحتفلان بعدما سجّل الاخير ثلاثية بمواجهة بوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين

لوس انجليس (أ ف ب) – بعث غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب رسالة قوية أنّه لن يفرّط بلقبه بسهولة وذلك بعد فوزه الكبير على بوسطن سلتيكس المتألق 123-107 السبت، في اعادة لنهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي.

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وفيما استهل ووريرز حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم ببطء حيث يحتل المركز الثامن في المنطقة الغربية (14 فوزاً مقابل 13 هزيمة)، يتصدر سلتيكس المنطقة الشرقية مع أفضل سجل في الدوري مع 21 فوزاً مقابل 6 هزائم.

وقاد الثنائي كلاي تومسون صاحب 34 نقطة والقنّاص ستيفن كوري مع 32، فريقهما إلى فوز مستحق ووضعا حداً لسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية لسلتيكس.

وكان تومسون نجم الشوط الاول بتسجيله 24 نقطة.

من جانب الفريق الخاسر، أحرز جايلن براون 31 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايسون تاتوم 18 نقطة ومالكولم بروغدون 16.

وفي انديانابوليس، قاد كام توماس فريقه بروكلين نتس للفوز على انديانا بايسرز 136-133، رغم غياب سبعة لاعبين في صفوف الفريق الفائز، ومن بينهم النجمان كيفن دورانت وكايري إرفينغ.

وبرز في صفوف نتس أيضاً صانع الالعاب الاسترالي باتريك مايلز مع 24 نقطة.

وفي واشنطن، فاز جون وال على فريقه السابق ويزاردز بعدما أسهم بول جورج والفرنسي نيكولا باتوم بطل الدقيقة الاخيرة في الفوز 114-107.

سجّل جورج 36 نقطة واحرز باتوم ثلاثية قاتلة قبل 23.8 ثانية ليحقق كليبرز فوزاً صعباً.

وفي شيكاغو، سجّل ديمار ديروزان 28 نقطة مع تسع متابعات ليقود بولز لفوز ساحق على دالاس مافريكس 144-115 في ظل غياب نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش.

وتعملق لاعب ارتكاز دنفر ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه "تريبل دابل" مع 31 نقطة و12 متابعة و14 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه للفوز على يوتا جاز 115-110.

واحتفل سان انتونيو سبيرز بمرور 26 عاماً على أوّل مباراة لمدربه غريغ بوبوفيتش على رأس الفريق بفوزه على هيت في ميامي 115-111.

© 2022 AFP