رئيس وزراء تايوان يندد بقرار الصين حظر واردات جديدة

عنصران من الشرطة العسكرية يحملان علم تايوان خلال الاحتفالات باليوم الطني في تايبه في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2022.

تايبيه (أ ف ب) – اتهم رئيس وزراء تايوان الأحد الصين بانتهاك قواعد التجارة الدولية وإظهار "تمييز" بحق الجزيرة بعد إعلان بكين عن حظر واردات جديدة.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وزارة المالية التايوانية إن سلطات الجمارك الصينية "علقت فجأة" استيراد بعض المشروبات الكحولية من الجزيرة الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء مرتبط بتدابير فرضتها بكين في 1 كانون الثاني/يناير يطلب من كل مصدري المنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية إلى البر الرئيسي بالتسجل لدى الجمارك الصينية.

لا تزال ملفات بعض الشركات التايوانية قيد الدرس.

وانتقد رئيس الوزراء سو تسينغ-تشانغ بكين لمخالفتها قواعد منظمة التجارة العالمية عبر "إصدار قوانينها الخاصة" و "التدخل في التجارة عبر وسائل إدارية".

وقال للصحافيين الأحد إن الصين "قاسية بشكل خاص حيال تايوان وتمارس تمييزا ضدها، لقد طلبت من تايوان أن تقوم باشياء او غيرها".

وأضاف أن تايبيه تعتزم رفع المسألة الى منظمة التجارة العالمية ومساعدة الشركات المتضررة.

يعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد مستمر بغزو من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتريد استعادتها في أحد الأيام، واذا لزم الأمر بالقوة.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايبيه منذ انتخاب تساي رئيسة عام 2016 وحظرت واردات المنتجات التايوانية.

وفرضت الصين خصوصا حظرا على بعض أنواع الفاكهة والأسماك من الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الى تايوان في آب/اغسطس الماضي والتي أثارت غضب بكين.

في عام 2021، توقفت واردات الأناناس بعد أن قالت السلطات الصينية إنها اكتشفت وجود حشرات قشرية في الشحنات فيما كان الحصاد السنوي في ذروته.

بحسب وكالة الانباء التايوانية المركزية نقلا عن الجمارك الصينية فان 11 من 28 علامة تجارية للبيرة مسجلة من قبل المصدرين التايوانيين علقت اعتبارا من الجمعة.

بين الشركات المعنية شركة Taiwan Tobacco & Liquor Corp المملوكة للدولة.

وجاء في البيان أنه تم تعليق شحنات 123 من 354 مشروبا آخر بينها تلك التي تصدرها شركة الأغذية التايوانية العملاقة Uni-President Enterprises.

© 2022 AFP