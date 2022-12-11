مقتل شخصين في قصف روسي على خيرسون بحسب حاكم المدينة

© جينيا سافيلوف / ا ف ب/AFP

جسر انتونيفسكي المدمر في خيرسون باوكرانيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2022.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في قصف روسي استهدف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا كما أعلن حاكم المدينة ياروسلاف يانوشيفيتش الأحد.

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واستعادت القوات الأوكرانية في تشرين الثاني/نوفمبر السيطرة على مدينة خيرسون خلال هجوم مضاد أدى إلى انسحاب القوات الروسية التي عبرت إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقال الحاكم في حسابه على تلغرام إن "العدو هاجم مجددا أحياء خيرسون السكنية" مشيرا الى ان الجيش الروسي قصف مستشفى ولادة ومقهى ومبنى سكني.

وأضاف أن "شخصين قتلا الليلة الماضية جراء القصف الروسي" في المنطقة موضحا أنه تمت إعادة الكهرباء "إلى حوالى 90%" من المدينة وضواحيها.

وتابع ان خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة في "45 ضربة" استهدفت المنطقة بالمدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون.

قبل انسحابها في تشرين الثاني/نوفمبر، دمرت القوات الروسية البنى التحتية للخدمات العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك الحين خيرسون عدة مرات.

في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، استمر الانقطاع الطارىء للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة روسية كما أعلن سيرغي براتشوك الناطق باسم الإدارة المحلية الأحد.

وقالت السلطات أيضا إن "انقطاع إمدادات المياه" حدث بسبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أكثر من 1,5 مليون شخص كانوا بدون كهرباء في منطقة أوديسا بعد الضربات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية.

كانت أوديسا وجهة لقضاء العطلات بالنسبة للعديد من الأوكرانيين والروس قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

© 2022 AFP