مونديال 2022: البرتغال تحتاج للتجديد..مع رونالدو أو بدونه!

© باتريسيو دي ميلو موري / ا ف ب/ا ف ب

لشبونة (أ ف ب) – بعد الخسارة المدوّية امام المغرب مفاجأة المونديال، ودّعت البرتغال كأس العالم 2022 على صورة دموع كريستيانو رونالدو الذي ادرك انّ ساعته الدولية اقتربت، لكن يبقى السؤال الابرز: كيف سيعد المنتخب البرتغالي نفسه للمرحلة المقبلة وهل سيكون رونالدو من ضمن خططها ام انها مرحلة تسليم الشعلة من جيل الى جيل آخر؟

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صحيح أنّ رونالدو لن يتحدث عن اعتزال دولي، لكن في آخر مبارتين للبرتغال في قطر، والتي بدأها الـ"دون" على مقاعد البدلاء، أظهر ذلك أن التحوّل الجيلي أصبح قائما ولا مفرّ منه.

"بداية حقبة: ما بعد كريستيانو"، هكذا عنونت صحيفة "ريكوردس" الرياضية اليومية بعد فوز البرتغال الساحق على سويسرا 6-1 في الدور ثمن النهائي.

أسّس الاخفاق الاخير ضد المغرب بلا شك الى فكرة التغيير الشامل، وتملك البرتغال فرصة البناء على مجموعة جديدة من اللاعبين البارزين والموهوبين بعد أن بقيوا في ظل رونالدو لفترة طويلة وهالته الكبرى.

ومن المحتمل ايضًا أن يحدث هذا التغيير الكبير تحت قيادة فرناندو سانتوش، المدرب البالغ من العمر 68 عامًا والذي يملك عقدا مستمرا حتى نهاية بطولة أوروبا المقررة في ألمانيا. سيحمل سانتوش، مبدئيا، شعلة تأمين انتقال سلس بين جيل الى آخر والحفاظ على البرتغال كقوة كروية في الاستحقاقات الدولية كما كانت في السنوات الاخيرة في حقبة الدون!

التعامل مع بيبي

وفي حال اردنا الغوض في التركيبة البرتغالية المستقبلية، نجد في حراسة المرمى، أنّ ديوغو كوشتا (23) سيكون المؤتمن على حماية عرين المنتخب البرتغالي لفترة طويلة.

إذ نال المركز الاول في حراسة المرمى على حساب روي باتريسيو المخضرم (34) خلال المباريات الفاصلة في مونديال 2022، لكنه بدا أحيانًا محمومًا في قطر، خصوصًا في مواجهة المغرب.

ديوغو كوشتا في 10 كانون الاول/ديسمبر 2022 في الدوحة © كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/ا ف ب

من ناحية أخرى، يبدو أن مركز قلب الدفاع هو أحد المراكز التي ستواجه فيها البرتغال تحديا رئيسيا، في مرحلة انتقال الأجيال.

لا يزال بيبي يقدم عروضا رائعة رغم اقترابه من الأربعين، لكنه سيترك فراغًا كبيرًا عندما يقرر إنهاء مسيرته الدولية.

اشتُهر سانتوش بأنه محافظ، وقد أثبت أنه أكثر حذرًا في المحطات المفصلية في السنوات الأخيرة، حيث لم يختبر تركيبات مختلفة.

خلف لاعبه المخضرم، فقط مدافع مانشستر سيتي الانكليزي روبن دياش (25) ولاعب باريس سان جرمان الفرنسي دانيلو بيريرا (31)، يمكن ان يعوّل عليهما.

رغم مشاركاته الواعدة للاعب يبلغ 19 عامًا فحسب، لا يزال ينقص الشاب أنتونيو سيلفا الكثير من النضج.

في خط الوسط، يضع المنتخب البرتغال كل ثقله مستقبلا كونه يملك قوة رهيبة وملامح مختلفة.

يعول سيليساو أوروبا في هذا المجال على اللاعبين برناردو سيلفا وبرونو فرنانديش، حيث من المفترض ان ينالا دورا متقدما جدا في قيادة البرتغال.

يبدو أن سيلفا، ذات الطبيعة المتكتمة، قد صُنع من أجل دور القائد كما هو الحال في سيتي. وكذلك، يتطلع فرنانديش، بشخصيته القوية، إلى دور القائد لغرفة الملابس على غرار ما فعله في يونايتد.

البحث عن هداف

يزخر خط الوسط ايضا بلاعبي وسط من الطراز الرفيع وهم لا يزالوا في مقتبل العمر مثل لاعب سان جرمان فيتينا (22) والقادر نظريا على تأدية العديد من الادوار بالنسبة للمدرب.

غونسالو راموس (على اليسار) وجواو فيليكس في 6 كانون الاول/ديسمبر 2022 في الدوحة © فابريس كوفريني / ا ف ب/ا ف ب

ومع ذلك، فإن غياب رونالدو سيكون مؤثرا في الهجوم وسيجبر بطل أوروبا 2016 على إيجاد وريث لماكينة الاهداف. وهي مهمة تبدو معقدة في المستقبل القريب، ولا يبدو أن أي لاعب قادر حقًا على تحمّل العبء الثقيل الذي كان يمثله الهداف الاكبر لمنتخب سيليساو على مر التاريخ.

في قطر، تمكن مهاجم بنفيكا غونسالو راموس (21) من تسجيل ثلاثية مذهلة ضد سويسرا في مشاركته الأولى في التشكيلة. لكن في المباراة التالية، كان الدفاع المغربي قادر على التحكم فيه بشكل جيد، وهو دليل على أنه لا يزال يتعين عليه التطوّر.

وعلى الرغم من مهاراتهما الواضحة، فإن جناح ميلان الايطالي رافايل لياو ومهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني جواو فيليكس ، 23 عامًا، لم يفرضا نفسهما بشكل نهائي مع القميص البرتغالي.

في حين أن ظهوره الأول مع البرتغال بين عامي 2016 و2017 كان غزير الإنتاج، فقد أندريه سيلفا مكانه وتأثيره بمرور الوقت.

بعد إصابته وغيابه في مونديال 2022، يظهر ديوغو جوتا مهاجم ليفربول (29 مباراة دولية، 10 أهداف) في سن الـ 25 بنمط مشابه لأسلوب رونالدو وهو يُعد الوريث المحتمل لنجم ريال مدريد الاسباني السابق.

© 2022 AFP