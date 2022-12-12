إصابة نجم "موتو جي بي" كوارتارو بكسر في اليد

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الفرنسي فابيو كوارتارو درّاج ياماها خلال سباق المرحلة الاخيرة من بطولة "موتو جي بي" في فالنسيا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر

باريس (أ ف ب) – أعلن النجم الفرنسي للدراجات النارية فابيو كوارتارو، الإثنين، إصابته بكسر في يده اليسرى في حادث اثناء التدريب على "موتوكروس".

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وكشف بطل العالم 2021 على وسائل التواصل الاجتماعي "بالأمس (الأحد) تعرضت لحادث أثناء تدريبي على موتوكروس وتعرضت لكسر بسيط في يدي اليسرى".

وأضاف كوارتارو (23 عاما) "لا حاجة لعملية جراحية، إنه وقت التعافي".

خسر درّاج ياماها لقبه العالمي الموسم الماضي بعد أن احتل المركز الثاني خلف الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا من دوكاتي.

يبدأ الموسم الجديد للدراجات النارية في 26 آذار/مارس مع سباق جائزة البرتغال الكبرى الذي فاز به كوارتارو في الموسمين الماضيين.

وقبل ذلك، من المقرر أن يكمل السائقون تجارب ما قبل الموسم على حلبة سيبانغ الماليزية.

© 2022 AFP